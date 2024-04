Candidatura de Luizianne é retirada minutos antes de votação, em disputa com Evandro Leitão

A deputada federal Luizianne Lins retirou a sua pré-candidatura na eleição interna que escolheria neste domingo (21) o representante do Partido dos Trabalhadores (PT) para concorrer à Prefeitura de Fortaleza.

Ao que afirmou a chapa que representava a ex-prefeita na disputa partidária, a decisão foi tomada por força “de algo que vai ser construído em nome da liderança do (governador) Elmano (de Freitas) e do Evandro”.

Veja também PontoPoder Guimarães dá como certa vitória de Evandro e diz que 'não é problema' falta de apoio de Luizianne PontoPoder Apenas chapas de Evandro e Luizianne são oficializadas para votação de pré-candidatura do PT

Com o declínio da parlamentar, o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) foi o único nome na reta final da escolha partidária e recebeu 141 votos dos delegados.

Minutos depois da escolha, Evandro fez um aceno a Luizianne: “Quero me dirigir a você e dizer do meu carinho, do reconhecimento, do meu respeito, da sua importância não só para o estado do Ceará, mas em especial para Fortaleza”.

Leitão aproveitou a oportunidade para pedir união das correntes. “Nossos adversários não estão aqui, os outros adversários estão lá fora”, argumentou.

Luizianne ainda não se manifestou sobre o resultado da disputa interna.