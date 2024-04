Apenas chapas de Evandro e Luizianne são oficializadas para votação de pré-candidatura do PT

Das cinco chapas que disputavam a pré-candidatura à Prefeitura de Fortaleza pelo Partido dos Trabalhadores (PT), apenas duas, a da deputada federal Luizianne Lins e a do deputado estadual Evandro Leitão, foram oficializadas na votação que acontece neste domingo (21).

O deputado estadual Guilherme Sampaio e o assessor do Governo do Estado, Artur Bruno, optaram por retirar seus nomes do páreo em prol de Leitão, o que reuniu mais delegados na eleição dos delegados realizada no último dia 7 de abril. Larissa Gaspar disse não ter atingido percentual mínimo de apoio de delegados para oficializar candidatura e também não participa da reta final.

Veja também PontoPoder PT define pré-candidatura do partido para eleição em Fortaleza; entenda o processo PontoPoder Artur Bruno desiste de pré-candidatura e anuncia apoio a Evandro Leitão em encontro do PT Fortaleza

O primeiro a declinar da disputa interna foi Bruno, que, antes mesmo do evento começar, revelou a sua decisão. Segundo ele, o último encontro foi “decisivo”. “Os filiados do PT Fortaleza, mais de 5 mil, definiram, com a maioria expressiva, que o Evandro Leitão é o pré-candidato que tem mais apoio nas correntes internas e entre os filiados de uma maneira geral”, ressaltou.

Legenda: Evandro Leitão ao chegar a evento do PT Foto: Fabiane de Paula

Logo em seguida foi a vez de Sampaio, presidente do Diretório Municipal do PT em Fortaleza, que seguiu tal caminho em prol de Leitão, seu colega de Plenário na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). Ele não chegou a falar com a imprensa, mas a retirada da chapa foi confirmada pela assessoria do parlamentar pouco antes do meio-dia, após discurso no evento, que acontece a portas fechadas.

Legenda: Luizianne Lins na chegada ao encontro do PT Foto: Luana Barros

Gaspar, por sua vez, que já havia dito que buscava uma unidade partidária e não descartava a ideia de retirar seu nome, não conseguiu registrar sua participação. “Não inscrevemos. Não temos os 10% do número de delegados para inscrever a chapa”, alegou a petista.

Mais cedo, quando chegou ao evento, ela declarou que não teve a oportunidade de dialogar com Luizianne, que também encampava uma participação feminina nas urnas, mas que, para além de nomes, defendia a união do agrupamento político para haver êxito no pleito.

Evandro Leitão e Luizianne Lins não concederam entrevistas até o momento. Ambos chegaram ao evento, mas permaneceram por pouco tempo no salão onde estão reunidos os delegados e outras lideranças.