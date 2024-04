Entenda como será o encontro do PT que irá definir o nome do partido para a eleição em Fortaleza

O Partido dos Trabalhadores realiza, neste domingo (21), encontro municipal para definir quem será o representante do partido na eleição pela Prefeitura de Fortaleza. O evento irá ocorrer no Hotel Oasis Atlântico, na Avenida Beira-Mar, no bairro Meireles, a partir das 8h.

A legenda vive uma disputa interna para escolher o cabeça da chapa a ser lançada, com quatro pré-candidaturas apresentadas.

Os pretensos postulantes são: Luizianne Lins, deputada federal e ex-prefeita; Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece); Larissa Gaspar, deputada estadual; Guilherme Sampaio, suplente de deputado estadual em exercício e presidente do partido em Fortaleza; e Artur Bruno, secretário especial do Governo do Estado.

O encontro está marcado para iniciar às 8h, com o credenciamento dos delegados que irão votar. Ao todo, são 200 membros do diretório municipal eleitos pela militância petista para representá-la no voto. A maioria deles, inclusive, pertence a chapas que apoiam o nome do presidente da Alece, um total de 118. Já Luizianne Lins, principal pré-candidata que rivaliza com Leitão, tem apoio de 58 delegados.

Apesar das preferências, a definição oficial só deve sair ao fim da votação no encontro municipal. Entenda abaixo como o evento irá funcionar e o perfil dos pré-candidatos.

Credenciamento

O primeiro passo é o credenciamento dos delegados eleitos no último dia 7 de abril. O processo deve iniciar às 8h, com previsão para ir até as 9h. Na ocasião, eles devem apresentar uma espécie de crachá do partido para ter acesso ao Salão Pedro Lazar, no Hotel. No local, apenas os delegados, observadores e convidados da direção do partido poderão participar.

Mesa de debate

Em seguida, deve ser iniciada a abertura da "mesa de debate" do encontro. Nela, primeiro é aprovado o regimento com as regras do encontro municipal — que já foi deliberado pela Executiva Municipal nessa semana — e, depois, iniciam-se as defesas da teses apresentadas pelas sete chapas que elegeram delegados. Nesse momento, os delegados podem debater e tirar dúvidas. Por fim, as pré-candidaturas são apresentadas.

Votação

Com o encerramento da mesa de debate, começa a votação. O processo deve ser secreto e realizado por meio de urna eletrônica, conforme informou o presidente da agremiação em Fortaleza, Guilherme Sampaio. A previsão é que a votação e apuração sejam concluídas até as 14h, com divulgação imediata do vencedor.

Perfil dos pré-candidatos

Evandro Leitão

Presidente da Alece, Evandro Sá Barreto Leitão se filiou ao PT em dezembro do ano passado, após aval do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE) para deixar o PDT sem perder o mandato parlamentar. Ele conseguiu se desvincular da legenda após mais de um ano de crise com a direção da agremiação, por ter defendido a manutenção da aliança entre PDT e PT na disputa pelo comando do Governo do Ceará na eleição de 2022. Aos 57 anos, ele nasceu em Fortaleza e está no terceiro mandato consecutivo como deputado estadual (2014 até o momento).

Luizianne Lins

Natural de Fortaleza, Luizianne de Oliveira Lins é filiada ao Partido dos Trabalhadores desde 1989, seu primeiro partido político. Aos 55 anos, ela já foi vereadora da Capital por dois mandatos (1996-2002), deputada estadual (2002 - 2004), prefeita de Fortaleza (2005-2012) e está em seu terceiro mandato consecutivo como deputada federal (2014 até o momento). Antes de ser escolhida como candidata do PT na eleição municipal de 2004, ela enfrentou uma disputa interna acirrada na legenda em defesa da tese de uma candidatura própria petista.

Guilherme Sampaio

Nascido em Fortaleza, Guilherme de Figueiredo Sampaio tem o PT como seu único partido político, onde está como presidente do diretório municipal desde 2019. Aos 53 anos, ele está no quinto mandato consecutivo de vereador da Capital (2005 até o momento). Desde o início de 2023, no entanto, está licenciado do cargo. A medida foi necessária para que ele assumisse a cadeira de suplente na Assembleia Legislativa, onde está em exercício até o momento.

Larissa Gaspar

Natural de Fortaleza, Larissa Maria Fernandes Gaspar da Costa é filiada ao Partido dos Trabalhadores desde 2019, quando deixou o então PPL (incorporado pelo PCdoB) para ir à legenda. Aos 40 anos, ela já foi vereadora da Capital por dois mandatos consecutivo (2016-2022), deixando o segundo mandato na metade para assumir à cadeira de deputada estadual conquistada na Assembleia Legislativa em 2022. Esse é o primeiro mandato dela no Legislativo Estadual.