Artur Bruno desiste de pré-candidatura e anuncia apoio a Evandro Leitão em encontro do PT Fortaleza

A disputa interna do Partido dos Trabalhadores pela pré-candidatura à Prefeitura de Fortaleza teve uma baixa na manhã deste domingo (21). O ex-deputado federal Artur Bruno revelou, pouco antes do início do encontro partidário que definirá o postulante para o pleito eleitoral, que irá retirar seu nome e apoiará o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Evandro Leitão.

Segundo Bruno, o encontro que ocorreu no último dia 7 de abril foi “decisivo”. “Os filiados do PT Fortaleza, mais de 5 mil, definiram, com a maioria expressiva, que o Evandro Leitão é o pré-candidato que tem mais apoio nas correntes internas e entre os filiados de uma maneira geral”, ressaltou, afirmando que a decisão foi democrática.

“Entro no encontro ainda como pré-candidato, mas, no momento adequado, vamos declarar apoio a Evandro Leitão, aguardando também que os demais pré-candidatos façam a mesma coisa, porque o importante é a unidade do PT, que é esse partido criado e alimentado na democracia interna”, complementou, destacando que esta seria a vontade da maioria.

Com a saída de Bruno, continuam no páreo, além de Leitão, a deputada estadual Larissa Gaspar, a deputada federal Luizianne Lins e o deputado estadual Guilherme Sampaio.

De acordo com ele, Leitão reuniria “qualidades pessoais” que o tornam apto para representar a legenda trabalhista nas urnas. Nas palavras do ex-parlamentar, durante entrevista ao Diário do Nordeste, o chefe do Legislativo teria uma “capacidade administrativa” e uma predisposição para agregar outros partidos e lideranças.

Larissa também prevê retirar nome

Outra pré-candidata que já sinalizou que poderá retirar a pré-candidatura foi Larissa Gaspar. “A gente vai fazer essa discussão no momento, para ver quais serão as possíveis pré-candidaturas inscritas. É uma possibilidade”, disse ao ser indagada sobre o assunto.

A parlamentar indicou que a ideia é que seu grupo faça a defesa do projeto político construído ao longo dos últimos meses. “Nossos delegados vão fazer a defesa das nossas propostas, da Fortaleza que a gente quer e a gente vai apontar, por um sentido de uma unidade no partido. Que o partido saia fortalecido”, salientou.

Ela declarou ainda que não teve a oportunidade de dialogar com Luizianne, que também defende uma participação feminina nas urnas, mas que, para além de nomes, defende a unidade partidária.

Já Artur Bruno, questionado sobre um eventual apoio da deputada federal e ex-prefeita, Luizianne Lins, caso Evandro Leitão seja o escolhido dos delegados petistas, elogiou a condução da correligionária quando esteve à frente do Paço Municipal e ponderou que, agora, o caminho a ser trilhado é outro. “Temos um grande respeito por ela, mas neste momento quem tem maioria no partido para ser o candidato é Evandro Leitão”, frisou.

Artur Bruno ainda rebateu acusações de ex-aliados pedetistas, que apontam uma incoerência no apoiamento recebido por Evandro, em detrimento de Luizianne. Os membros do PDT resgatam as críticas recebidas no contexto da escolha de Roberto Cláudio para a disputa pelo Governo do Estado, em 2022. Naquela época, a então governadora Izolda Cela não foi a escolhida para tentar uma recondução ao Palácio da Abolição.

“Não há a menor comparação, o processo do PT foi plenamente democrático. Todos os filiados de Fortaleza que quiseram votar na escolha do pré-candidato, puderam, democraticamente. Houve grandes debates, muitas reuniões. Hoje vamos ter uma decisão de delegados, que foram escolhidos pelos filiados, é diferente do PDT, que foi uma reunião do diretório estadual e poucas pessoas decidiram pela candidatura do Roberto Cláudio naquele momento”, disse.