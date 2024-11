CPI das bets convocará Wesley Safadão, Tirulipa, Jojo Todynho, Viih Tube e Deolane; veja lista

A "CPI das Bets" aprovou a convocação de vários artistas e influenciadores digitais que estariam atuando na expansão do mercado de apostas no Brasil como Wesley Safadão, Jojo Todynho, Viih Tube e Deolane (veja a lista completa a seguir). Juntos, eles integram uma lista de 169 requerimentos de depoimentos e informações aprovados durante uma reunião deliberativa nesta terça-feira (19).

Entre os convocados para comparecer à comissão do Senado Federal está o empresário Fernando Oliveira Lima, conhecido como Fernandin OIG, apontado como responsável pela operação no Brasil do aplicativo de apostas Fortune Tiger, conhecido como “jogo do tigrinho”.

O empresário deve ser ouvido na próxima terça-feira (26). Em defesa da solicitação, a relatora da CPI, a senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), apontou a empresa One Internet Group (OIG), de Oliveira Lima, como principal responsável pela divulgação do jogo entre o público brasileiro.

Por sua vez, a empresa afirma atuar no ramo de anúncios em redes sociais e nega que tenha qualquer relação oficial com a PG Soft – companhia por trás do desenvolvimento do app de apostas, com sede em Malta.

“Sua empresa é suspeita de facilitar operações de apostas online, o que levanta preocupações sobre possíveis práticas ilícitas e lavagem de dinheiro. A convocação de Fernando é essencial para esclarecer as operações de sua empresa e as estratégias adotadas para divulgar o jogo”, destacou a relatora na justificativa.

Já os artistas e influenciadores digitais ainda não têm data marcada para os depoimentos.

VEJA PERSONALIDADES CONVOCADAS PELA CPI:

Deolane Bezerra dos Santos, influenciadora digital

Gessica Kayane Rocha de Vasconcelos (Gkay), atriz e influenciadora digital

Jordana Gleise de Jesus Menezes (Jojo Todynho), cantora

Wesley Oliveira da Silva (Wesley Safadão), cantor

Everson de Brito Silva (Tirulipa), humorista

Vitória di Felice Moraes (Viih Tube, influenciadora digital

Rodrigo Abrão de Carvalho Mussi Ivo, influenciador digital

Pâmela de Souza Drudi, influenciadora e esposa de Fernandin OIG

Luan Kovarik (Jon Vlogs), influenciador digital e criador da JonBet

INVESTIGADOS

Acerca dos nomes, Soraya Thronicke demonstrou preocupação com a participação dos influenciadores na divulgação dos aplicativos de apostas. “Quando as propagandas de bets ilegais aparecem nas redes sociais, a pessoa se empolga. São nessas ocasiões que se vão os recursos das famílias. Muitas estão indo à bancarrota. Jogadores com vício estão pedindo dinheiro emprestado para agiotas”, alertou.

Além de Deolane Bezerra, a CPI das Bets vai convocar a mãe da influenciadora, Solange Alves Bezerra, e a sua advogada, Adélia Soares. Deolane e Solange foram presas em setembro, em Recife (PE), pela Operação Integration.

A CPI aprovou, ainda, a convocação de dez pessoas citadas no inquérito sobre lavagem de dinheiro e apostas ilegais, que devem depor na condição de investigadas. São elas:

Marcela Tavares Henrique da Silva Campos, sócia da Esportes Gaming

José André da Rocha Neto, representante da BPX Bets

Aislla Sabrina Truta Henriques Rocha, sócia-administradora da BPX Bets

Edson Antonio Lenzi Filho, diretor da Pay Brokers Cobrança

Darwin Henrique da Silva, dono da empresa Caminho da Sorte

Boris Maciel Padilha, ligado à HSF Entretenimento

Thiago Lima Rocha, sócio da Zelu Brasil Pagamentos

Rayssa Ferreira Santana Rocha, sócia da Zelu Brasil Pagamentos

Italo Tavares de Moura, sócio da ST Soft Desenvolvimento de Programas

Djalma Junior dos Santos, sócio da ST Soft Desenvolvimento de Programas

Outro lote de requerimentos orienta o convite para a participação de autoridades públicas na CPI, como o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues.