'CPI das Bets' será instalada no Senado e deve ouvir influenciadores

A "CPI das Bets" será instalada no Senado nesta terça-feira (12), com a previsão de que sejam ouvidos influenciadores e representantes da Loteria Estadual do Rio de Janeiro (Loterj). No primeiro dia de CPI devem ser definidos os presidente, vice-presidente do colegiado e relator.

O requerimento, realizado pela senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), aponta que a CPI também vai investigar a possível associação das empresas de apostas on-line "com organizações criminosas envolvidas em práticas de lavagem de dinheiro". Também será considerado "o uso de influenciadores digitais na promoção e divulgação dessas atividades".

Dessa forma, apontou a senadora, a intenção é analisar a prática de evasão de divisa e de lavagem de dinheiro, investigando também qual a verdadeira influência de personalidades brasileiras no funcionamento dos programas de apostas.

Segundo o blog da colunista Camila Bomfim, do portal g1, a Loterj deve ser um dos focos da comissão. A loteria deu aval para empresas de apostas funcionarem no Rio mesmo quando ainda não havia aval do Ministério da Fazenda.

Inicialmente, a previsão era de que a "CPI das Bets" começasse no dia 25 de outubro, mas não houve acordo.