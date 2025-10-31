Os vocalistas Matheus Ricco e Regina Fernandes são as novas vozes da banda.
Fãs podem assistir projeto no Instagram.
Ele também mostrou a cicatriz que ganhou após cirurgia na cabeça
Mãe do cantor precisou fazer um show improvisado para angariar recursos
Adolescente ainda divulgou bazar beneficente da mãe em vídeo
A expectativa é que nova dupla de cantores seja lançada nos próximos meses
Influenciadora exaltou presença do pai nas últimas semanas
O garoto permaneceu internado até a última segunda-feira (22), quando recebeu alta hospitalar
Problema afeta células do sistema de defesa, que passam a se multiplicar de modo desordenado e podem formar lesões, principalmente nos ossos e na pele
O diagnóstico de Yhudy ocorreu a partir de queixas de dores de cabeça do garoto