Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Assista

É Hit

Com hits do passado e balé, Garota Safada volta aos palcos

Os vocalistas Matheus Ricco e Regina Fernandes são as novas vozes da banda.

João Lima Neto 30 de Outubro de 2025
Dona Bill, Wesley Safadão e Dudu Oliveira, tio do cantor, estão presentes em primeiro episódio

É Hit

Próximo do TBT Fortaleza, Wesley Safadão lança documentário

Fãs podem assistir projeto no Instagram.

João Lima Neto 24 de Outubro de 2025
Yhudy e Mileide Mihaile sentando no estúdio do Poddelas

É Hit

Yhudy, filho de Safadão e Mileide, revela que só ganhará celular aos 15 anos

Ele também mostrou a cicatriz que ganhou após cirurgia na cabeça

Redação 22 de Outubro de 2025
vídeo ws

É Hit

Wesley Safadão relembra golpe sofrido aos 14 anos em Teresina: 'Contratante sumiu'

Mãe do cantor precisou fazer um show improvisado para angariar recursos

Redação 20 de Outubro de 2025
Assista

É Hit

Yhudy, filho de Mileide e Safadão, aparece pela primeira vez após retirada de tumor

Adolescente ainda divulgou bazar beneficente da mãe em vídeo

Redação 07 de Outubro de 2025
Dona Bill foi a fundadora da banda Garota Safada

Opinião

Banda Garota Safada vai voltar? Mãe de Wesley Safadão toma decisão

A expectativa é que nova dupla de cantores seja lançada nos próximos meses

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 02 de Outubro de 2025
Assista

É Hit

Tumor de Yhudy, filho de Safadão e Mileide, é benigno

Influenciadora exaltou presença do pai nas últimas semanas

Redação 29 de Setembro de 2025
Assista

É Hit

Filho de Wesley Safadão descobriu tumor após sentir dor durante corte de cabelo

O garoto permaneceu internado até a última segunda-feira (22), quando recebeu alta hospitalar

João Lima Neto 25 de Setembro de 2025
Duas fotos: à esquerda, Wesley Safadão, homem branco com barba castanha, blusa branca de manga longa e boné preto para trás, ao lado de filho, menino branco de cabelo preto e curto e blusa de time listrada, nas cores vermelho, branco e preto. Wesley segura um celular preto e ambos olham para o espelho. À esquerda, selfie de Mileide Mahieli, mulher branca com blusa de gola longa, e mesmo menino, com blusa branca. Ambos sorriem.

Ser Saúde

Histiocitose de células de Langerhans: entenda quadro do filho de Wesley Safadão

Problema afeta células do sistema de defesa, que passam a se multiplicar de modo desordenado e podem formar lesões, principalmente nos ossos e na pele

Milenna Murta* 25 de Setembro de 2025
Fotos de Yhudy ao lado de Mileide e Wesley Safadão

É Hit

Filho de Wesley Safadão e Mileide Mihaile passa por cirurgia de emergência após descobrir tumor

O diagnóstico de Yhudy ocorreu a partir de queixas de dores de cabeça do garoto

João Lima Neto 24 de Setembro de 2025
1 2 3