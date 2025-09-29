Tumor de Yhudy, filho de Safadão e Mileide, é benigno

O resultado dos exames de Yhudy, filho do cantor Wesley Safadão e da influenciadora Mileide Mihaile, trouxe alívio à família e aos fãs: o tumor retirado do crânio do adolescente é benigno. A informação foi confirmada pela própria Mileide em um longo desabafo no Instagram, nesta segunda-feira (29).

“Graças a Deus os exames saíram, é um tumor benigno, ele não vai precisar de nenhum outro tratamento. Como o médico me falou: ‘Mãezinha, acalma o seu coração, foi uma cirurgia curativa’”, disse a influenciadora, visivelmente emocionada.

Veja também É Hit Filho de Wesley Safadão descobriu tumor após sentir dor durante corte de cabelo É Hit Filho de Wesley Safadão e Mileide Mihaile passa por cirurgia de emergência após descobrir tumor

Segundo Mileide, Yhudy já está em casa, em plena recuperação e surpreendendo até os médicos pela evolução rápida. "Ele nunca tomou nenhum comprimido para dor. Então, ele tá muito bem cuidado, se recuperando como um milagre de Deus, sem sentir nada. Tá aí igual um touro firme e forte”, afirmou, destacando que a fé e o apoio da família têm sido fundamentais nesse processo.

Retorno ao convívio dos amigos

A influenciadora também agradeceu o carinho do público e o respeito da imprensa diante do momento delicado. “Muito obrigada por vocês respeitarem esse momento, essa dor. Porque eu, como mãe, se eu pudesse trocar de lugar com o Yhudy, eu trocaria mil vezes”, desabafou.

Com a boa notícia, a expectativa é que o filho de Safadão e Mileide retome em breve à rotina, incluindo o convívio com os amigos e o retorno à escola.

Mileide finalizou a mensagem emocionada, dizendo que a experiência a transformou. “Hoje vocês falam com uma nova mulher, uma nova mãe, uma nova Mileide. Pode ter certeza absoluta que eu mudei por completo toda a minha visão, todo o meu amor".