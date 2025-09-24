Filho de Wesley Safadão e Mileide Mihaile passa por cirurgia de emergência após descobrir tumor
O diagnóstico de Yhudy ocorreu a partir de queixas de dores de cabeça do garoto
O adolescente Yhudy, de 14 anos, filho de Mileide Mihaile e Wesley Safadão, precisou ser submetido a uma cirurgia de emergência na última sexta-feira (19), em São Paulo (SP), após a descoberta repentina de um tumor. Conforme comunicado oficial divulgado no Instagram, nesta quarta-feira (24), “o diagnóstico ocorreu a partir de queixas de dores de cabeça apresentadas nos últimos dias”.
Os exames apontaram que se trata de “um tumor ósseo no osso parietal do crânio, conhecido como granuloma eosinófilo (histiocitose de Langerhans)”.
O documento informa ainda que “o resultado da biópsia está em andamento, mas até o momento, os indícios mostram que trata-se de um tumor benigno e que não haverá necessidade de tratamento complementar, como a quimioterapia”.
Alta hospitalar de Yhudi
Segundo a nota, Yhudy já recebeu alta hospitalar: “Yhudy recebeu alta hospitalar na última segunda-feira (22), e já se encontra em casa recebendo os cuidados necessários”.
As famílias agradeceram as mensagens recebidas neste momento delicado e reforçaram que o adolescente passa bem. “As famílias agradecem a preocupação e o carinho que têm recebido neste momento delicado e reforça que Yhudy está bem".
O comunicado também pediu respeito à privacidade de Yhudy. “Pedimos respeito à privacidade para assegurar um ambiente tranquilo para sua recuperação. A prioridade, neste momento, é garantir que ele receba os cuidados necessários e todo o apoio para retomar gradualmente sua rotina".