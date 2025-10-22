Yhudy, filho de Safadão e Mileide, revela que só ganhará celular aos 15 anos

Em participação no PodDelas PodCast, na noite de terça-feira (21), a influenciadora Mileide Mihaile foi entrevistada no programa ao lado do filho Yhudy — herdeiro do cantor Wesley Safadão. Na conversa, ele falou sobre a cirurgia que passou no crânio no último mês e também revelou que irá ganhar o primeiro celular ao completar 15 anos.

"Geralmente, eu acompanho meu pai e minha mãe pelas redes sociais dos meus outros amigos. Mas, agora, a gente já tem um combinado que, 15 anos, quando eu fizer agora em novembro, vai liberar", falou rindo Yhudy.

Assista:

Mileide confirmou a informação no bate-papo com Tata Estaniecki. Yhudy vai completar 15 anos no dia 25 de novembro deste ano.

Em tom de brincadeira, a mãe do garoto ainda falou que estão vendo se vão manter o garoto sem celular até os 16 anos.

Com cicatriz à mostra, filho de Mileide Mihaile conta detalhes da cirurgia na cabeça

Durante a entrevista, o jovem detalhou como surgiram os primeiros sintomas do tumor que surgiu no crânio dele, que fez com que procurasse um hospital para investigar as dores na cabeça.

"Foi uma dor local, durante três semanas seguidas. Foi uma dor que não era de incômodo, sue era só quando tocava, encostava, que parte da cabeça, aqui em cima.

No mesacast, a mãe falou sobre o momento que teve de enfrentar a descoberta do tumor ósseo em Yhudy.

"A gente só sabe quando passa. A gente acha que ama loucamente os nossos filhos, mas quando acontece algo assim, vê que tem capacidade de amar muito mais,