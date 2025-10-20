Wesley Safadão relembra golpe sofrido aos 14 anos em Teresina: 'Contratante sumiu'

Durante o projeto “TBT do Safadão”, em Teresina (PI), na noite do último sábado (18), o cantor Wesley Safadão emocionou o público ao relembrar um episódio marcante do início da carreira. Aos 14 anos — no início da banda Garota Safada — ele e a mãe, dona Bill, foram vítimas de um golpe de um falso contratante quando chegaram à capital piauiense para se apresentar.

“Tínhamos show quinta, sexta, sábado, domingo. Quando a gente chegou em Teresina, esse contratante sumiu. Não era o Wrias da Kalor Produções. Era alguém que ligou. Naquela época a gente fazia o programa Forrobodó, não sei se vocês lembram. E quando a gente chega em Teresina a primeira vez, nós íamos ficar num hotel que era bonito, né, era o hotel, o contratante disse: ‘O hotel é esse’", explicou Safadão.

Safadão contou que, ao chegar ao local, descobriram que não havia nenhuma reserva feita.





Aí a dona Bill parou na frente do hotel, o buzão da banda parou na frente do hotel e ela desceu, chegou no hotel pra fazer o check-in e disse: ‘Não, não, não tem reserva pra vocês aqui, não’. O contratante sumiu, não tinha ninguém pra fazer show. Nós inventamos um show. Quando eu falo nós, minha mãe, meu pai, meu tio. Naquela época eu tinha apenas 14 anos de idade, mais ou menos. Eu não estava sabendo muito o que estava acontecendo e se passando Wesley Safadão Cantor

Família do cantor fez show improvisado para arrecadar dinheiro

Sem apoio e com a banda toda a bordo do ônibus, a família decidiu improvisar uma apresentação.

“Conseguimos realizar um show em algum bairro aqui de Teresina, se eu não estou enganado, não sei se foi pelo Dirceu, não sei onde foi que nós fizemos algum show. Alguém do Diceu aí? Acho que foi no bairro do Diceu mesmo que nós chegamos a inventar um show no sábado, conseguimos arrecadar uns R$ 200 pra voltar pra Fortaleza de novo. Tínhamos que abastecer o busão e tínhamos que alimentar umas 40 pessoas dentro do ônibus", declarou Safadão.

Entre risos e emoção, o cantor aproveitou para agradecer ao público piauiense. “Mas Deus é bom o tempo todo e eu sou grato a cidade de Teresina pelo resto da minha vida, porque eu não tô falando desse show especificamente, mas de tudo o que aconteceu do início da nossa carreira até aqui. Vocês têm uma grande contribuição. Se a gente faz show hoje no Brasil inteiro, Teresina tem responsabilidade com isso. Muito obrigado".