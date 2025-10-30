Com hits do passado e balé, Garota Safada volta aos palcos
Os vocalistas Matheus Ricco e Regina Fernandes são as novas vozes da banda.
A banda Garota Safada está de volta aos palcos com uma nova formação e uma proposta que une nostalgia e modernidade. Os novos vocalistas, Matheus Ricco e Regina Fernandes, já se preparam para iniciar a agenda de shows em dezembro, com apresentações em diversas regiões do País.
Em entrevista exclusiva ao É Hit — canal de música Diário do Nordeste — eles contaram detalhes sobre a nova fase do grupo e também dos preparativos para gravar o primeiro DVD da carreira.
Natural de Ipaumirim (CE), Matheus Ricco diz que recebeu o convite para ingressar na banda da própria dona Bill, mãe de Wesley Safadão, por meio das redes sociais. “Ela me chamou no Instagram. Perguntou onde eu morava e falou: ‘Você é a cara da Garota Safada. Quero que venha aqui’. Eu tremi na base, porque sei o tamanho da responsabilidade de estar numa banda que levou o forró para o Brasil”, relembrou.
Já Regina Fernandes, piauiense de Buriti dos Lopes, lembra que a oportunidade surgiu por um amigo, apelidado de “Rato Safadão”. “Foi ele quem me indicou. Quando percebi, já estava vivendo esse sonho. Vim pra Fortaleza de surpresa e estou pronta para fazer essa história continuar dando certo”, afirmou a cantora.
Primeiro álbum atingiu 100 mil plays em menos de 24 horas
O primeiro reencontro da banda com o público aconteceu com o lançamento do álbum “A História Continua”, que ultrapassou 100 mil reproduções em menos de 24 horas na plataforma Sua Música.
O trabalho mistura clássicos do início da Garota Safada e novas sonoridades. “A gente quer resgatar as canções que marcaram o começo da banda, mas também colocar um pouco da nossa cara”, explicou Matheus. A produção musical é assinada por Messias Santiago, o mesmo produtor da época do estouro do grupo.
Os novos vocalistas destacam que a sintonia entre eles tem sido essencial para o sucesso da nova fase. “A nossa relação é profissional, mas também de irmandade. A gente se ajuda o tempo todo, porque tudo ainda é muito novo. Viemos de carreiras solo e estamos aprendendo juntos”, comentou Regina.
Veja ensaio com balé:
Com ensaios intensos e o balé já em formação — com integrantes de vários estados do Nordeste —, a banda prepara a primeira grande apresentação nesta sexta-feira (31), no Rancho do Poço, em Fortaleza, marcando oficialmente o retorno do grupo aos palcos. Estão confirmados na produção os cantores Wesley Safadão, Elayne Tyne e Márcia Fellipe.
Ao fim do bate-papo, Matheus e Regina deixaram uma mensagem aos fãs e a quem sonha em seguir na música: “O sucesso é uma construção. Quando Deus coloca um sonho no coração, é pra seguir. Mesmo que pareça impossível, persevere, porque Ele é fiel”, disse Matheus.