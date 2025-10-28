Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Após 10 anos sem gravar, Vicente Nery prepara DVD com nomes nacionais

Produção terá músicas inéditas e a participação de diversos artistas.

Escrito por
João Lima Neto joao.lima@svm.com.br
João Lima Neto
Legenda: Vicente Nery irá gravar novas versões de clássicos do forró.
Foto: Reprodução/Instagram

O cantor Vicente Nery retorna ao cenário audiovisual após 10 anos longe dos estúdios. No próximo dia 12 de novembro, ele grava o DVD “Cabaré do VN”, em show reservado para convidados, em Fortaleza.

O projeto marca também a comemoração de 30 anos de carreira do artista, um dos nomes mais reconhecidos do forró romântico.

A gravação reunirá nomes consagrados da música nordestina, como Zé Vaqueiro, Taty Girl, Solange Almeida, Zezo, Márcia Fellipe e Bartô Galeno, que participam de duetos e interpretações especiais ao lado de Vicente.

O repertório inclui 21 faixas, com novas versões de clássicos que marcaram a trajetória do cantor e três músicas inéditas.

Trajetória

Natural de Pedra Branca, distrito de Aracoiaba (CE), Vicente Nery iniciou a carreira em 1993 como vocalista da banda Cheiro de Menina, ícone do forró dos anos 1990.

Ao longo das décadas seguintes, integrou grupos como Forró Real, Caviar com Rapadura e Cavalo de Pau, acumulando mais de 20 CDs e seis DVDs lançados.

Em 2010, deu início à carreira solo, consolidando sua identidade artística e interpretativa.

Para o cantor, o novo trabalho representa um reencontro com o público e a própria história.

“Este DVD marca mais um capítulo da minha trajetória e das pessoas que me acompanharam ao longo do caminho. Será uma noite repleta de sentimentos e gratidão”, afirmou.

