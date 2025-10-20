Diário do Nordeste
Matuê será atração do Réveillon de Fortaleza pelo segundo ano consecutivo

Evento terá três polos diferentes com dois dias de festa

Escrito por
João Lima Neto joao.lima@svm.com.br
João Lima Neto
Legenda: Trapper Matuê é atração do evento que ocorre em diferentes polos de Fortaleza
Foto: Reprodução/Instagram

Turistas e cearenses vão poder curtir — pelo segundo ano consecutivo — o trapper Matuê na programação do Réveillon de Fortaleza 2026. A coluna apurou que o artista é uma das atrações da festa. 

Neste ano, o artista já apresentou ao público cearense uma das edições do projeto "333 Tour", repertório que deve ser apresentado na apresentação de fim de ano. 

O Réveillon de Fortaleza 2026 terá três polos diferentes com dois dias de festa: Aterro da Praia de Iracema, Messejana e Conjunto Ceará.

O local aonde Matuê irá se apresentar será divulgado ainda nesta segunda-feira (20) pelo prefeito Evandro Leitão (PT), em entrevista coletiva. 

Além do tradicional Aterro da Praia de Iracema, haverá estrutura para a celebração em Messejana e no Conjunto Ceará. O colunista Inácio Aguiar, do Diário do Nordeste, divulgou que o cantor Xand Avião e a banda Seu Desejo também estão na programação. 

