Matuê será atração do Réveillon de Fortaleza pelo segundo ano consecutivo

Turistas e cearenses vão poder curtir — pelo segundo ano consecutivo — o trapper Matuê na programação do Réveillon de Fortaleza 2026. A coluna apurou que o artista é uma das atrações da festa.

Neste ano, o artista já apresentou ao público cearense uma das edições do projeto "333 Tour", repertório que deve ser apresentado na apresentação de fim de ano.

O Réveillon de Fortaleza 2026 terá três polos diferentes com dois dias de festa: Aterro da Praia de Iracema, Messejana e Conjunto Ceará.

O local aonde Matuê irá se apresentar será divulgado ainda nesta segunda-feira (20) pelo prefeito Evandro Leitão (PT), em entrevista coletiva.

Além do tradicional Aterro da Praia de Iracema, haverá estrutura para a celebração em Messejana e no Conjunto Ceará. O colunista Inácio Aguiar, do Diário do Nordeste, divulgou que o cantor Xand Avião e a banda Seu Desejo também estão na programação.