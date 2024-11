Christiane Leitão é eleita presidente da OAB Ceará

A nova presidência da Ordem dos Advogados do Brasil Secção Ceará (OAB-CE) foi definida nesta terça-feira (19). Pela primeira vez em 91 anos de história da entidade, caberá o comando a uma mulher. A advogada Christiane Leitão, atual vice-presidente da Ordem, foi eleita para um mandato de três anos. Ela terá como vice David Sombra Peixoto.

Christiane era apoiada pelo atual presidente da entidade, Erinaldo Dantas. A chapa 20, denominada "Pela OAB. Por Você", recebeu 11.382 votos. Candidato derrotado, o advogado Fábio Timbó e a vice, Mabel Portela, ficou com 3.758 votos. Ele era da chapa 10, da oposição, intitulada "Reconecta OAB — Aliança pela Advocacia".

Todos os advogados membros são obrigados a votar nos postos de votação no Iguatemi Hall, em Fortaleza, e nas Subseções do Interior do Estado. A apuração começou a partir das 16 horas.

Chapa 20 Pela OAB. Por Você: 11.382 votos (72,02% do total de eleitores) - CHAPA VENCEDORA;

Chapa 10 Reconecta OAB — Aliança pela Advocacia: 3.758 votos (23,78% do total de eleitores).

Quem é a nova presidente da OAB Ceará?

Christiane Leitão é a atual vice-presidente da OAB Ceará e tinha o apoio do atual presidente da entidade, Erinaldo Dantas. Formada pela Universidade de Fortaleza (Unifor), ela completa 30 anos na advocacia em 2025. Christiane possui especializações em Direito Processual Penal e Sociologia, além de mestrado em Direito Constitucional pela Unifor. A advogada também atua como professora universitária.

Entre as propostas destacadas por ela para uma eventual gestão à frente da OAB Ceará, está a continuidade da estruturação da entidade em novas sedes como forma de oferecer suporte a advogados e advogadas autônomas, incluindo espaços no Interior do Ceará.

A presidente eleita da OAB Ceará reforçou durante a campanha que a capacitação, por meio da Escola Nacional da Advocacia, será uma das prioridades. Além da oferta de especializações para advogados e advogadas, fazer cursos oferecidos pela ESA também garante desconto na anuidade — iniciativa que Christiane afirmou que pretende dar continuidade. Além disso, propõe que não haja novos aumentos no valor da anuidade.

Além de ser a atual vice-presidente da OAB Ceará, Christiane está no segundo triênio como presidente da Comissão da Mulher Advogada. Leitão também exerce hoje a coordenação das 115 comissões temáticas da OAB Ceará.

Ela possui atuação na luta pela igualdade de gênero, e com a vitória desta terça-feira, se torna a primeira mulher a presidir a OAB Ceará em 91 anos de história da entidade. Hoje, a candidata é secretária-geral da Comissão Nacional da Mulher Advogada e membro efetivo da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica do Ceará.

Legenda: David Sombra, Christiane Leitão e Erinaldo Dantas Foto: Instagram Christiane Leitão

Mais de 24,5 mil advogados envolvidos

Com 100% dos votos apurados, votaram 15.804 eleitores, o que corresponde a 64,31% de todos os advogados aptos a comparecerem às urnas nesta terça-feira. Além da opção entre os candidatos Christiane Leitão e Fábio Timbó, 345 pessoas optaram pelo voto em branco (2,18% do total) e 319 em nulo (2,02% do total).

A eleição envolveu mais de 24,5 mil advogados e advogadas em todo o Ceará. A votação aconteceu por meio de urnas eletrônicas do Tribunal Regional de Eleitoral (TRE). Os profissionais que integram o quadro de membros da Ordem terão até 30 dias para justificar a ausência.

O advogado ou advogada que não for votar, sem que justifique o motivo da ausência, terá que pagar uma multa correspondente a 20% do valor da anuidade vigente.