'Julgamento do eleitor é diário e acumulativo', diz Elmano em fórum de comunicação

Na abertura do 7º Fórum Nacional de Secretarias Estaduais de Comunicação (FNSecom), realizado nesta quinta-feira (3), em Fortaleza, o governador Elmano de Freitas disse que a necessidade de uma rápida interação com as pessoas aumenta os desafios e exige aprimoramento constante da comunicação governamental. Segundo ele, os julgamentos do público são diários e não mais apenas na eleição.

“Estamos diante de desafios novos na comunicação governamental em uma época de inteligência artificial e de uma interação mais rápida com o cidadão. O julgamento das pessoas sobre as gestões é diário e é cumulativo até chegar o processo eleitoral. E isso é um grande desafio”, afirmou o governador, ao dar as boas-vindas aos representantes das secretarias estaduais de Comunicação de 26 dos 27 estados do Brasil.

A fala de Elmano evidencia uma mudança de paradigma para os gestores públicos, que precisam se adaptar a uma era de comunicação instantânea, com impactos diretos sobre a avaliação de governo e o desempenho político nas urnas. Secretários de comunicação de todo o País

O evento, realizado no Centro de Eventos do Ceará, reúne representantes das unidades da federação e tem caráter deliberativo e normativo. A equipe do governador Elmano de Freitas, comandada pelo jornalista Thiago Cafardo, lidera o evento que reune também especialistas de todo o País. Ao longo de dois dias de programação, o Fórum discute temas como legislação da publicidade governamental, comunicação digital e o papel das plataformas na comunicação pública. Entre os destaques estão as participações de representantes da Netflix e do LinkedIn. Nesta sexta-feira (4), está prevista uma palestra com o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Sidônio Palmeira.