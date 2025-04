Moraes pede para que PGR se manifeste sobre pedido de prisão preventiva de Bolsonaro

Após analisar uma notícia-crime protocolada contra Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, pediu que a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifeste sobre a necessidade de prisão preventiva do ex-presidente.

A solicitação, assinada por Moraes no dia 18 de março e obtida pelo Metrópoles, é um procedimento padrão de quando o STF é acionado com uma notícia-crime e faz parte do regimento do Supremo.

O texto contra o ex-chefe do Executivo foi protocolado pela vereadora Liana Cristina (PT) e o acusa de convocar atos pela anistia dos investigados por participar dos atos do 8 de janeiro.

Moraes também pediu que a Procuradoria opine se Jair “cometeu os delitos de obstrução de Justiça, incitação de crimes contra as instituições democráticas e coação no curso do processo” ao convocar os atos.

Até o momento, não houve manifestação da PGR com relação ao pedido do magistrado.

