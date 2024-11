Quem é Fábio Timbó, candidato à presidência da OAB Ceará

O advogado Fábio Timbó encabeça, nas eleições da Ordem dos Advogados do Brasil Secção Ceará (OAB-CE), a chapa 10, intitulada "Reconecta OAB — Aliança pela Advocacia". Candidato à presidência da entidade, ele integra a oposição à atual gestão da OAB Ceará. As eleições estão marcadas para o dia 19 de novembro.

Formado pela Universidade de Fortaleza (Unifor), Timbó atua na advocacia há 24 anos. No meio jurídico, a atuação começou antes, ainda em 1997. Ele atua nas áreas cível, empresarial, imobiliária, trabalhista e sindical.

Entre as propostas destacadas por ele para uma eventual gestão à frente da OAB Ceará, está a realização de uma "gestão austera" na entidade. Uma das prioridades, explica, será fazer auditoria nas contas da Ordem nos últimos seis anos.

O candidato propõe ainda a criação de Orçamento Participativo, além de defender o fim da reeleição para a presidência da OAB Ceará.

Ele pretende fazer uma reformulação da Escola Superior da Advocacia (ESA), com foco no empreendedorismo para a advocacia cearense, inclusive com mentorias para jovens advogados e advogadas, além da criação de um núcleo permanente de desenvolvimento e inovação jurídica.





"Nós vamos mudar completamente a forma de gerir a Ordem, porque a Ordem está gerindo de forma política, perseguindo aqueles que não concordam com a atual direção. Então, a nossa proposta é unir a advocacia, reconectar a advocacia com a sua casa, para que todos os advogados e advogadas tenham um sentimento de pertencimento". Fábio Timbó Candidato à presidência da OAB Ceará

Trajetória

Fábio Timbó explica que a decisão de seguir o caminho da advocacia veio cedo, ainda aos 12 anos. "Fui forjado numa paixão que iniciou desde garoto", lembra. A primeira experiência no meio jurídico foi no Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) em 1997, onde atuou no Departamento Judiciário Cível.

"Foi pra mim a coisa mais importante foi eu ter a oportunidade de conhecer todo o sistema de justiça antes mesmo de começar a advogar", diz. "Uma coisa é estar na faculdade e ver a parte teórica, outra coisa é ter a oportunidade de participar bem jovem dos julgamentos no Tribunal, de pessoas de referência".

Ele se formou em Direito na Universidade de Fortaleza no final do ano 2000. Começou na área criminal, mas hoje atua com foco nas áreas cívica, empresarial, imobiliária, trabalhista e sindical.

Nos 24 anos na advocacia, o candidato fala sobre a chance de conhecer diversas cidades cearenses além da realidade de diferentes regiões do Estado. "Ainda hoje, nesse paralelo de 97 para cá, ainda hoje, a ausência de magistrados, o desrespeito recorrente que a gente vê por parte de algumas autoridades, o desrespeito recorrente no atendimento ao advogado e advogada", afirma.

Legenda: Candidato à presidência da OAB Ceará, Fábio Timbó falou sobre as propostas para a entidade Foto: Davi Rocha

Propostas para a OAB Ceará

O candidato à presidência da OAB Ceará pontua que a primeira medida, caso eleito, será a realização de auditoria nas contas da gestão anterior. Hoje, a entidade é presidida por Erinaldo Dantas, que encerra o segundo triênio à frente da Ordem no final de dezembro.

"Nós estamos defendendo uma administração austera com os gastos, porque a advocacia tem passado por uma série de dificuldades", completa. "Nosso objetivo, a nossa promessa e o nosso propósito é resgatar o sentimento de pertencimento e colocar novamente a OAB na discussão de pautas caras para a sociedade cearense e para a advocacia".

"Nós queremos verdadeiramente exigir do Poder Judiciário, em todas as suas nuances... Exigir ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, ao Executivo, ao Legislativo, exigir o respeito que a advocacia merece, com a exigência democrática do cumprimento do Estatuto da Ordem dos Advogados na sua integralidade. Nós defendemos uma OAB com coragem, forte, verdadeiramente independente e apartidária". Fábio Timbó Candidato à presidência da OAB Ceará

A partir disso, explica Timbó, ele propõe uma reformulação da Escola Superior da Advocacia. A intenção é realizar "mentorias práticas". "Para ensinar ao jovem advogado como montar um escritório de advocacia, como conseguir financiamento, como militar na área A ou na área B. Verdadeiramente, sem fazer política barata, verdadeiramente abraçar essa jovem advocacia".

Ele também pretende, caso seja eleito, implementar cursos de startup na área jurídica e de Inteligência Artificial na Esa. "A gente quer transformar uma OAB Ceará numa OAB empreendedora com implantação de um núcleo permanente de desenvolvimento e inovação jurídica", acrescenta.

O candidato possui ainda propostas voltadas à melhoria da saúde mental da advocacia cearense, além da criação de Orçamento Participativo — como forma de integrar advogados e advogadas nas decisões sobre gastos e investimentos da entidade.

Fábio Timbó reforça ainda a defesa do fim da reeleição para os cargos da OAB Ceará. Ele destaca, por exemplo, que não pretende, caso eleito, tentar um segundo mandato e reforça que haja a mudança do regimento interno da OAB para que não seja mais possível a reeleição. "Dessa forma a gente tem uma maior uma maior oxigenação, alternância de poder", argumenta.

Diálogo com a sociedade

O candidato reforça a importância da disputa eleitoral na OAB Ceará também para a sociedade cearense e afirma que pretende, caso eleito, que a Ordem tenha "protagonismo" nas discussões relevantes para o estado.

"A instituição OAB, foi dada a ela a prerrogativa pela Constituição Federal, foi dada a ela a prerrogativa de defender a sociedade também", pontua. Ele fala da necessidade de que a entidade participe de debates "caros para a sociedade", como segurança pública, os problemas na área de saúde, os direitos humanos e a pauta das mulheres.

"Uma OAB independente é fundamental para que a gente possa discutir as coisas caras e relevantes da nossa sociedade. É por isso que o papel da OAB transcende a defesa exclusiva da advocacia", ressalta.

Eleições na OAB Ceará

As eleições da OAB Ceará ocorrem no dia 19 de novembro, em todo o Ceará, das 8 às 16 horas. Estão em disputa 138 cargos, como cadeiras de conselheiros estaduais e federais, presidentes de subseções, além da diretoria e da presidência da OAB no Ceará.

A eleição envolve mais de 24,5 mil advogados e advogadas em todo o Ceará. Duas chapas concorrem nestas eleições.

A chapa 10, chamada "Reconecta OAB — Aliança pela Advocacia", tem como candidato à presidência o advogado Fábio Timbó, oposição à atual gestão da OAB. A candidata a vice-presidente é Mabel Portela.

A chapa 20, chamada "Pela OAB. Por Você", é liderada pela advogada Christiane Leitão, candidata à presidência apoiada pelo atual presidente da Ordem, Erinaldo Dantas. O candidato a vice-presidente é David Sombra Peixoto.