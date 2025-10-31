Lista inclui condenações por envolvimento com facções criminosas, compra de votos, fraude à cota de gênero e outros ilícitos.
Decisão aprofunda crise política, já que prefeito Luan Dantas está preso desde abril e rompido com a vice-prefeita Solange Campelo.
Aposentadoria de Barroso abre nova vaga no colegiado
Evento nacional reúne ministros, procuradores e autoridades em Fortaleza
Tribunal reforça que políticos podem divulgar obras e programas em perfis pessoais, desde que não usem recursos públicos para autopromoção
O ministro do STF não citou diretamente a PEC em tramitação no Congresso Nacional, mas falou sobre a concessão de anistia, indulto ou perdão judicial
O PontoPoder preparou uma lista de perguntas e respostas sobre a condenação do ex-presidente e de seus aliados
O ex-presidente foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão
As determinações só devem ser aplicadas após o trânsito em julgado da ação penal
Cearense é um dos oito réus julgados pela 1ª Turma do STF nesta quinta (11)