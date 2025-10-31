Diário do Nordeste
Imagem mostra uma pessoa pressionando o botão verde “CONFIRMA” em uma urna eletrônica da Justiça Eleitoral brasileira. O visor do equipamento exibe a palavra “FIM”, indicando o encerramento do voto.

PontoPoder

Quase 20 cidades do CE podem ter troca de vereadores, após cassações e afastamentos em 2025

Lista inclui condenações por envolvimento com facções criminosas, compra de votos, fraude à cota de gênero e outros ilícitos.

Ingrid Campos 27 de Outubro de 2025
Duas pessoas posam para foto em um plenário com parede de madeira e letreiro metálico ao fundo que diz “PLENÁRIO JUSTINO AMORIM DE ALMEIDA”. Ambas seguram certificados: uma mulher vestida de branco, à esquerda, e um homem de terno preto e camisa branca, à direita. Eles sorriem levemente para a câmera. São Solange Campelo e Luan Dantas.

PontoPoder

TRE-CE mantém cassação de prefeito e vice de Potiretama e encaminha eleição suplementar no Município

Decisão aprofunda crise política, já que prefeito Luan Dantas está preso desde abril e rompido com a vice-prefeita Solange Campelo.

Ingrid Campos 23 de Outubro de 2025
Luiz Fux durante sessão na Segunda Turma do STF.

PontoPoder

Luiz Fux pede transferência de Turma no STF, e decisão será de Edson Fachin

Aposentadoria de Barroso abre nova vaga no colegiado

Redação 21 de Outubro de 2025
Imagem do ministro do STJ, Teodoro Silva Santos, em mesa redonda de evento em universidade de fortaleza

PontoPoder

'Não há democracia forte, senão combatendo as organizações criminosas', diz ministro do STJ

Evento nacional reúne ministros, procuradores e autoridades em Fortaleza

Marcos Moreira e Igor Cavalcante 17 de Outubro de 2025
Na foto, aparece um celular com alguns aplicativos de redes sociais e uma mão clicando com um dedo sobre a tela

PontoPoder

Após polêmica, jurista esclarece que STJ não proibiu gestores de divulgarem ações nas redes sociais

Tribunal reforça que políticos podem divulgar obras e programas em perfis pessoais, desde que não usem recursos públicos para autopromoção

Igor Cavalcante 08 de Outubro de 2025
Ministro do STF, Alexandre de Moraes

PontoPoder

A anistia é constitucional? Relembre o que Alexandre de Moraes disse no julgamento de Bolsonaro

O ministro do STF não citou diretamente a PEC em tramitação no Congresso Nacional, mas falou sobre a concessão de anistia, indulto ou perdão judicial

Luana Barros 18 de Setembro de 2025
Bolsonaro durante entrevista à imprensa. Ao fundo, seu filho, o senador Flávio Bolsonaro

PontoPoder

O futuro de Jair Bolsonaro: veja perguntas e respostas sobre julgamento do ex-presidente

O PontoPoder preparou uma lista de perguntas e respostas sobre a condenação do ex-presidente e de seus aliados

Igor Cavalcante, Ingrid Campos e Luana Barros 12 de Setembro de 2025
Bolsonaro

PontoPoder

Bolsonaro pode recorrer? Entenda o que acontece após condenação no STF por trama golpista

O ex-presidente foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão

Luana Barros e Ingrid Campos 12 de Setembro de 2025
Pleno da 1ª Turma do STF

PontoPoder

STF determina perda de mandato de Ramagem e pede retirada da patente militar de Bolsonaro

As determinações só devem ser aplicadas após o trânsito em julgado da ação penal

Luana Barros 11 de Setembro de 2025
Paulo Sérgio Nogueira durante julgamento a 1ª Turma do STF

PontoPoder

Paulo Sérgio Nogueira é condenado a 19 anos por trama golpista: 'circunstância atenuante'

Cearense é um dos oito réus julgados pela 1ª Turma do STF nesta quinta (11)

Luana Barros 11 de Setembro de 2025
