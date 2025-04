O que o governador Elmano revelou aos deputados sobre a estratégia de segurança do Estado

Em meio a um ambiente político que já começa a ser dominado por especulações sobre 2026, o governador Elmano de Freitas (PT) reuniu, nesta terça-feira (1º), cerca de 30 deputados estaduais de sua base aliada no Palácio da Abolição. No encontro, o governador apresentou as últimas pesquisas feitas pelo Estado e reforçou a prioridade do governo nas ações de segurança pública e alinhou estratégias políticas com os parlamentares.