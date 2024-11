'Trabalho que eu tenho a honra de dar sequência', diz Christiane Leitão, presidente eleita da OAB-CE

No primeiro discurso como presidente eleita da Ordem dos Advogados do Brasil Secção Ceará (OAB-CE), Christiane Leitão reforçou a aliança com Erinaldo Dantas, atual mandatário da entidade e que a apoiou durante a campanha. Segundo ela, o objetivo é terminar as sedes das subseções da Ordem no Estado e interiorizar ainda mais o trabalho exercido.

Temos ainda algumas sedes por serem terminadas. É o trabalho do presidente de Erinaldo que tenho a honra de dar sequência. A gente construiu praticamente todas, mas a gente ainda precisa olhar mais para a advocacia no interior, e em especial trabalhar nossas salas, que cuidamos bastante, mas que precisam da estrutura da Ordem. É o nosso objetivo maior, para cada vez mais cada advogado, cada advogada que precisa da estrutura da Ordem e que tem na Ordem o seu apoio. Christiane Leitão Presidente eleita da OAB-CE

Christiane ainda celebrou a ampla vantagem que teve para Fábio Timbó, candidato de oposição que disputava a presidência da OAB-CE contra ela, que atualmente exerce o cargo de vice-presidente da Ordem. Segundo a nova presidente, a vitória veio em virtude do "trabalho, decência, da campanha limpa, propositiva e do respeito".

"Todos somos advogados, as gestões passam, mas permanecemos advogados e a advocacia entendeu que era proposta que a gente tinha que trabalhar", definiu.

Novas sedes e capacitação em pauta

Questionada sobre a construção de novas sedes, Christiane Leitão apontou que a mais avançada é Maracanaú, que já está no processo de terraplanagem. A presidente eleita da OAB-CE deu como prazo até março para entrega da nova sede da subseção do município da Região Metropolitana de Fortaleza.

As obras em Canindé, no interior do Estado, segundo Christiane, "já está tudo pronto, o terreno já está organizado, documentos, acho que até o primeiro trimestre a gente já está caminhando".

Leitão também destacou o foco na capacitação da advocacia, principalmente por meio da agora faculdade Escola Superior de Advocacia (ESA), e frisou que manterá a anuidade paga pelos advogados associados congelada.

"Isso é uma ideia de a gente construir ainda mais capacitação, treinamento e orientação para a advocacia como um todo. Nossa anuidade continuará congelada, e isso é um sinal que a gente vai atuar com austeridade, respeito, valendo cada anuidade de cada colega", pontuou.

Sobre ataques que permearam a campanha, a advogada resumiu a questão ponderando a alta polarização política no País: "O nível da campanha foi muito aquém do que deveria ser, mas isso vai ser tratado pela via normal como tem que ser", completou.

Primeira presidente mulher da história da OAB-CE

A nova presidência da OAB-CE foi definida nesta terça-feira com a vitória da chapa 20 (Pela OAB, Por Você). A candidata a presidente Christiane Leitão foi eleita juntamente com o vice, David Sombra Peixoto, com 11.382 votos (72,02% do total).

Será a primeira vez em 91 anos de história da entidade que uma mulher vai exercer o cargo de presidente. A advogada Christiane Leitão é a atual vice-presidente da Ordem e assume o mandato para o triênio 2025-2027 a partir de 1º de janeiro do próximo ano.

