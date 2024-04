'Questões menores e pessoais não podem interditar o diálogo', diz Guimarães sobre Lira e Padilha

Líder do Governo Federal na Câmara dos Deputados, o cearense José Guimarães (PT) afirmou, no encontro do Partido dos Trabalhadores em Fortaleza, neste domingo (21), que será "o árbitro para fazer a mediação" do conflito entre o ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais Alexandre Padilha e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

"Tem um tensionamento entre os dois, e eu sou o árbitro para fazer a mediação. Está indo bem, na próxima semana vou botar outras matérias, e vamos concentrar nossa energia na reforma tributária. É fundamental nós consolidarmos a regulamentação, que é o melhor para o País", apontou José Guimarães.

O deputado federal acrescentou que "questões menores e pessoais não podem interditar o diálogo democrático e respeitoso que o presidente Lula tem com o Congresso Nacional".

Veja também PontoPoder Artur Bruno desiste de pré-candidatura e anuncia apoio a Evandro Leitão em encontro do PT Fortaleza PontoPoder De Maria Luiza a Luizianne, encontros do PT para decidir candidatos somam reviravoltas e acirramento

Arthur Lira fez duras críticas a Alexandre Padilha, nos últimos dias, ao dizer que o ministro era um "desafeto pessoal" e "incompetente", além de ser responsável por plantar "notícias falsas" sobre o Congresso.

Sem citar o nome de Lira, o ministro reagiu aos ataques do líder da Câmara com a publicação de um vídeo do presidente Lula, em que elogia a sua atuação como articulador do Governo.

O presidente Lula respondeu ao conflito com a decisão de recolocar Alexandre Padilha na liberação de emendas parlamentares - que são recursos que deputados e senadores destinam aos seus redutos eleitorais, com obras e projetos.

Encontro do Partido dos Trabalhadores

O Partido dos Trabalhadores realiza, neste domingo (21), encontro municipal para definir quem será o representante do partido na eleição pela Prefeitura de Fortaleza. O evento ocorre no Hotel Oasis Atlântico, na Avenida Beira-Mar, no bairro Meireles.

A legenda vive uma disputa interna para escolher o cabeça da chapa a ser lançada, com quatro pré-candidaturas apresentadas.

Os pretensos postulantes são: Luizianne Lins, deputada federal e ex-prefeita; Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece); Larissa Gaspar, deputada estadual; Guilherme Sampaio, suplente de deputado estadual em exercício e presidente do partido em Fortaleza; e Artur Bruno, secretário especial do Governo do Estado.

Ao todo, são 200 membros do diretório municipal eleitos pela militância petista para representá-la no voto. A maioria deles, inclusive, pertence a chapas que apoiam o nome do presidente da Alece, um total de 118. Já Luizianne Lins, principal pré-candidata que rivaliza com Leitão, tem apoio de 58 delegados.