Guimarães dá como certa vitória de Evandro e diz que 'não é problema' falta de apoio de Luizianne

O deputado federal José Guimarães (PT) afirmou que Evandro Leitão (PT), atual presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), possui o maior apoio interno do Partido dos Trabalhadores (PT) para concorrer à Prefeitura de Fortaleza. Guimarães também analisou a relevância da participação da ex-prefeita Luizianne Lins na possível campanha eleitoral de Evandro.

"Se não trouxer ela, não tem problema. Eu vou lutar para trazer, mas isso faz parte. Tem a decantação, o PT é assim. Portanto, eu não me preocupo", pontou, ao chegar ao encontro municipal para definir o candidato, neste domingo (21).

O evento acontece no Hotel Oasis Atlântico, na Avenida Beira-Mar, no bairro Meireles. O encontro será para escolher quem vai representar o PT dentre as cinco pré-candidaturas, que incluiam também o ex-secretário de Meio Ambiente do Estado Artur Bruno, a deputada estadual Larissa Gaspar, e o deputado estadual Guilherme Sampaio. Artur, no entanto, desistiu do cargo e declarou apoio a Evandro Leitão neste domingo.

Guimarães enxerga que "Evandro, em tese, tem a maioria dos delegados" (como são chamados os membros) e o partido precisa trabalhar para ter uma unificação.

"As sete chapas escolheram delegados nesse encontro municipal de Fortaleza. O PT sempre escolheu seus candidatos e candidatas por disputa interna. Não tem nada que prejudique a nossa unidade", reflete o articulador político.

Ao chegar ao evento do PT na manhã deste domingo (21), Luizianne Lins entrou sem conceder entrevista. Nas redes sociais, a ex-prefeita compartilhou um vídeo com registros do apoio dentro do partido. "Agora o 'L' é de Luizianne", gritavam os participantes.

Escolha da candidatura

São 200 membros do diretório municipal eleitos pelo partido para a escolha do candidato à Prefeitura de Fortaleza. A maioria dos delegados pertence a chapas que apoiam o nome do presidente da Alece, Evandro Leitão, sendo um total de 118. Já Luizianne Lins, principal pré-candidata que rivaliza com Leitão, tem apoio de 58 delegados.

Eu já perdi no PT, já ganhei e sempre prevalece a nossa unidade. Aliás, esse legado do PT talvez seja uma das características mais importantes. Portanto, não tem que ter crise porque um perde, um ganha, porque o PT não é mandado por caciques José Guimarães Deputado Federal

Após a definição do encontro municipal, o PT deve investir esforços para conseguir o apoio popular na eleição, como acrescenta Guimarães. "(Vamos) lançar a nossa pré-candidatura com a presença do Lula, do Camilo e todo mundo para mostrar força, mostrar potência", detalha.