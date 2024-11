Vice-prefeita eleita afirma que terá reunião com Governo Sarto a respeito da situação do IJF

A vice-prefeita eleita Gabriella Aguiar (PSD), que coordena a equipe de transição do prefeito eleito Evandro Leitão (PT), informou que deve ser realizada uma reunião nesta segunda-feira (25) para que a equipe do prefeito José Sarto (PDT) apresente "a real situação" do Instituto José Frota (IJF).

"Existe uma preocupação muito grande sobre a situação do IJF. É um serviço essencial e vidas precisam ser cuidadas", disse. A declaração foi feita nesta sexta-feira (22), quando ela participou do 1º Encontro Regional de Gestores Eleitos e Reeleitos do Ceará.

Gabriella Aguiar informou ainda que na próxima terça-feira (26), a equipe do prefeito eleito deve comparecer à audiência de conciliação da qual participa o Governo Sarto, após o Ministério Público do Ceará (MPCE) ajuizar Ação Civil Pública após a constatação dos problemas de abastecimento de remédios e insumos na unidade.

O Diário do Nordeste publicou série de reportagens, desde a semana passada, onde mostra as dificuldades enfrentadas por pacientes, acompanhantes e pela equipe de profissionais da saúde do IJF, que vão desde a remarcação de cirurgias por falta de insumos até a necessidade de acompanhantes dormirem em papelão devido à falta de lençol.

O processo ajuizado pelo MPCE, por exemplo, identificou que 279 dos 375 medicamentos estariam com estoque zerado na unidade, enquanto 263 dos 513 itens estão em falta. Caso seja acatado, o processo pode bloquear R$ 20 milhões da Prefeitura de Fortaleza, além de tornar réu o prefeito José Sarto, o secretário municipal de saúde, Galeno Taumaturgo, e o superintendente do hospital, José Maria Sampaio Menezes Júnior.

O prefeito de Fortaleza, José Sarto, anunciou, nesta quinta-feira (21), a criação de força-tarefa imediata para garantir o abastecimento de medicamentos e insumos que faltam no IJF.

Protocolar, mas sem omissão de informações

Gabriella Aguiar disse que a relação entre a equipe do prefeito José Sarto e a do prefeito eleito Evandro Leitão tem sido "cordial" e "protocolar". "Eu não estou sentindo que há omissão de informação", disse a vice-prefeita eleita.

Ela disse que foi enviado ofícios pedindo dados para a Prefeitura de Fortaleza, e a atual gestão "ainda está dentro do prazo" para entregar as respostas.

Um dos temas sobre o qual foram pedidas informações foi a licitação para concessão de iluminação e semáforos — suspensa depois do Tribunal de Contas do Estado (TCE-CE) encontrar nove problemas na licitação e apontar risco de prejuízo de R$ 1 bilhão com a concessão.

"A gente pediu um ofício, mas ainda não recebeu a resposta da atual gestão. (...) Até o momento, o que a gente sabe é que foi suspenso, mais informações a gente só vai ter quando receber a resposta do ofício", detalhou a vice-prefeita eleita.

Ela disse que, inclusive, esteve no Ministério Público do Ceará para discutir o assunto com os promotores que acompanham o caso, mas "os representantes da atual gestão não estiveram presentes".