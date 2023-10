Ex-prefeita de Fortaleza, Maria Luiza Fontenele recebe homenagem na Câmara dos Deputados

A ex-prefeita de Fortaleza Maria Luiza Fontenele recebeu, na manhã desta quarta-feira (25), o Diploma Mulher-Cidadã Carlota Pereira de Queirós. A comenda da Câmara dos Deputados agracia àquelas que atuaram na defesa dos direitos das mulheres e de questões de gênero. A indicação de Fontenele foi feita pela deputada federal Luizianne Lins (PT).

Ainda filiada ao PT, Maria Luiza Fontenele foi a primeira mulher a comandar a prefeitura de uma capital brasileira. Ela também exerceu o cargo de deputada federal e estadual.

"Como mulher homenageada, eu tenho dedicado minha vida não só contra a discriminação contra a mulher e demais seres humanos, mas um projeto para mudar o mundo e o sistema político", ressaltou Maria Luiza durante discurso no plenário da Câmara dos Deputados.

Ela relembrou a luta pela Anistia, durante a ditadura militar, que "nos tornou guerreira", e a luta contra a violência contra a mulher, "que nos tornou destemidas".

A ex-prefeita aproveitou para citar o nome de companheiras que estiveram ao lado dela nestas lutas, como Rosa da Fonseca — falecida em 2022 e que fundou, junto com Maria Luiza, a União das Mulheres Cearenses, ainda na década de 1980, e o movimento Crítica Radical.

Maria Luiza Fontenele ressaltou ainda que estamos vivenciando "uma oportunidade histórica" para construção de um mundo mais igualitário.

Maria Luiza Fontenele Ex-prefeita de Fortaleza "Aos homens foi reservado o espaço do valor e a mulher a reprodução da força de trabalho e isso configura dois mundos distintos. Essa sociedade é a sociedade do macho, branco, ocidental. E agora, esse sistema entra em colapso, o patriarcado entra em crise e tem que ser superado. Chegou a hora de nós mulheres comandarmos o mundo e construirmos uma nova história".

Também foram agraciadas com a homenagem a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, a advogada Leila de Andrade, a ex-ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber, e a economista Flávia Gonzaga Costa Chagas.

Inspiração

Durante a solenidade de entrega do Diploma Mulher-Cidadã Carlota Pereira de Queiroz, parlamentares aproveitaram para falar a respeito da trajetória de Maria Luiza e da importância da luta da ex-prefeita.

Legenda: Maria Luiza Fontenele foi a primeira mulher eleita prefeita em uma capital brasileira Foto: Câmara dos Deputados

Autora do projeto que indicou Maria Luiza para a comenda, Luizianne Lins ressaltou a "voz incansável" de Fontenele em defesa da igualdade de gênero. "Uma mulher nordestina, cearense, que ainda na década de 1970 acreditou na capacidade e na força da mulher como agente de mudança de cultura e transformação da sociedade", disse.

Luizianne Lins (PT) Deputada federal "Se os desafios enfrentados por nós mulheres, que estamos no exercício dos nossos mandatos, são diários frente ao machismo que se impõe, quando Maria Luiza foi eleita deputada estadual e prefeita, essa realidade era mais brutal e injusta".

Líder do Governo Lula (PT) na Câmara dos Deputados, José Guimarães também elogiou a ex-correligionária. "Eu vim dar o depoimento do que significa para o Brasil, Ceará e Fortaleza a homenagem que a ex-prefeita e ex-deputada Maria Luiza recebe. A vida de Maria Luiza no Ceará é exemplo, independente de questões partidárias", destacou.

Deputada federal pelo Rio de Janeiro, Benedita Silva (PT) também elogiou a ex-prefeita de Fortaleza. "Essa mulher que tive a honra de acompanhar a sua batalha enquanto prefeita. Uma mulher que não teve medo em nenhum momento da sua vida e que a dedicou a política", ressaltou.