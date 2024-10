Evandro faz carreata com padrinhos e diz não ter dificuldade em buscar apoio para eventual 2º turno

Na véspera do primeiro turno das eleições e último dia de campanha, neste sábado (5), o candidato à Prefeitura de Fortaleza Evandro Leitão (PT) uniu padrinhos políticos e realizou uma carreata que saiu do bairro José Walter. Na ocasião, ele comentou que pode buscar novas alianças, caso seja classificado para o segundo turno, mas fez as suas ressalvas quanto a isso. Evandro esteve acompanhado do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e do governador Elmano de Freitas (PT) durante a agenda.

(Posso me aliar) a todos aqueles que acreditam numa Fortaleza melhor, que querem o bem do coletivo, da população. Não tenho nenhuma dificuldade de procurar. Obviamente, tem alguns setores que a gente sabe perfeitamente que não compactuam com o mesmo pensamento nosso, não têm as mesmas ideias, e para isso não adianta. Queremos fazer um projeto diferente para Fortaleza, que tem que ter a união de todos que querem ver uma Fortaleza melhor Evandro Leitão (PT) Candidato à Prefeitura de Fortaleza

A concentração da "mega carreata" foi na avenida Presidente Costa e Silva, no bairro José Walter. O fluxo de apoiadores começou a se intensificar por volta das 8h. Evandro Leitão chegou ao lado de Camilo, seu principal padrinho político, aproximadamente às 9h30. Já Elmano chegou um pouco depois, momento em que a carreata tomou seu rumo. Como a candidata a vice-prefeita Gabriella Aguiar (PSD) deu à luz à sua filha, Sara, nessa sexta-feira (4), não compareceu ao evento. Mas seu irmão, o deputado federal Domingos Neto (PSD), e o presidente municipal do seu partido, o deputado federal Luiz Gastão, marcaram presença.

Questionado sobre como seria a sua participação na campanha em Fortaleza, em um cenário com o PT no segundo turno, Camilo se disse "otimista", mas preferiu "aguardar o resultado das eleições". O ministro também disse que a atuação do presidente Lula (PT), em uma eventual classificação de Evandro, seria mais "ativa". O chefe do Executivo Nacional estará em Fortaleza na próxima sexta-feira (11) para a inauguração de imóveis e entrega de equipamentos, em agenda oficial do Planalto.

Legenda: Evandro seguiu em agenda com o ministro Camilo Santana e o governador Elmano de Freitas, todos do PT. Foto: Ismael Soares

"Não tenho dúvida que, com Evandro no segundo turno – se Deus quiser, e o povo de Fortaleza está sinalizando isso –, o presidente estará aqui para abraçar a campanha do Evandro em Fortaleza. [...] As únicas duas candidaturas que o presidente participou neste primeiro turno foram a do Evandro, aqui na convenção, e a do (Guilherme) Boulos em São Paulo. Colocando prioridade e importância porque ele sabe do perfil do Evandro, do time que quer fazer mais por Fortaleza", afirmou.