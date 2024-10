Evandro Leitão propõe instalar a Casa da Mulher de Fortaleza: 'implantar em todas as regionais'

Em reta final de campanha, o deputado estadual e candidato à Prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), indicou algumas prioridades para as mulheres caso eleito. O petista propõe acesso a mais serviços de acolhimento em casos de violência, inspirados em equipamentos da própria Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). O candidato realizou encontro com a militância partidária em seu comitê central, no bairro Luciano Cavalcante, nesta quarta-feira (2).

Iremos replicar esse trabalho na Prefeitura de Fortaleza, com a Casa da Mulher de Fortaleza, que nós vamos implantar em todas as regionais de Fortaleza, acolhendo, acompanhando psicologicamente, juridicamente e também fazendo trabalho de parceria com o Ministério Público para futuras e representações ao Poder Judiciário de mulheres que sofreram algum tipo de violência Evandro Leitão (PT) Candidato à Prefeitura de Fortaleza

Aliado a isso, Evandro citou a proposta de criação do Espaço Girassol em Fortaleza, voltado para o acolhimento de jovens e crianças com transtorno do espectro autista (TEA) e com síndrome de down e para o suporte de mães e pais atípicos. "É importante que a gente possa também fazer esse acompanhamento com uma equipe multidisciplinar, para que a gente cada vez mais possa estar dando visibilidade a um público muito importante", completou.

Veja também PontoPoder Justiça Eleitoral determina suspensão de propaganda eleitoral de Evandro por montagens contra Sarto Inácio Aguiar Ameaça de facções criminosas à eleição amplia a dimensão do problema de segurança

Violência política

Questionado sobre como tem gerenciado a sua própria segurança nesta campanha, tendo em vista o agravamento dos casos de violência política pelo Ceará, o candidato disse que "lamenta" que episódios desse tipo aconteçam.

Legenda: O candidato realizou encontro com a militância partidária em seu comitê central, no bairro Luciano Cavalcante, nesta quarta-feira (2). Foto: Kid Júnior

"A população não quer isso. A população quer que os seus candidatos apresentem propostas. E é isso que nós estamos procurando fazer, apresentando proposta, não estimulando o ódio, não incentivando agressões. Desejo que as pessoas que, porventura, tenham praticado ações diferentes, reflitam", acrescentou.