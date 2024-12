Reforma administrativa de Elmano começa na Casa Civil: Chagas Vieira volta ao cargo

Prestes a chegar à metade final de sua gestão, o governador Elmano de Freitas (PT) decidiu promover novas mudanças em seu secretariado e, conforme apurou esta coluna com exclusividade, o movimento mais significativo será exatamente no “coração” do governo, a Casa Civil. Chagas Vieira, que ocupou o posto no governo Camilo Santana, volta ao cargo de comando para tentar dar um novo ritmo à gestão.