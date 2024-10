Justiça Eleitoral determina suspensão de propaganda eleitoral de Evandro por montagens contra Sarto

A Justiça Eleitoral decidiu pela perda do direito de veiculação de propaganda no horário eleitoral gratuito pelo candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) à Prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão, nesta quarta-feira (2). A sentença, proferida nessa terça-feira (1º), ocorreu devido à utilização de montagens e trucagens pela campanha para atacar o candidato do Partido Democrático Trabalhista (PDT), José Sarto.

A medida imposta agora considerou sanções previstas na Lei Eleitoral. As emissoras de rádio e televisão deverão, no espaço deixado pelo programa eleitoral de Evandro Leitão — exatos 5 minutos e 1 segundo —, transmitir conteúdos informativos e institucionais para o incentivo à participação de minorias na eleição e instrução sobre regras da disputa.

Veja também PontoPoder TSE nega pedido de Ciro para parcelar multa eleitoral em 60 vezes após perder ação para Eunício PontoPoder Decisão judicial determina retirada de postagens patrocinadas de Evandro Leitão contra José Sarto

A decisão recente tornou definitiva a tutela de urgência deferida por meio de uma liminar, no último dia 9 de setembro, que suspendeu a veiculação dos materiais considerados irregulares pela coligação do petista. Na época, foi imposta uma multa de R$ 15 mil, caso a determinação fosse descumprida.

Segundo alegou a defesa de Sarto ao ingressar com a representação eleitoral que desencadeou ambas as decisões, por ter como intenção a “degradação da imagem do candidato” e “utilizar recursos proibidos”, a exibição das peças pelo adversário violava a Lei das Eleições e normativas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Conforme o pedetista, as propagandas teriam sido veiculadas entre os dias 5 e 7 de setembro.

A defesa de Leitão, por sua vez, como consta na sentença a qual o Diário do Nordeste teve acesso, negou que houve trucagem ou montagem e afirmou que a propaganda apenas reproduziu o material já divulgado pelo próprio candidato José Sarto em suas redes sociais, sem que houvesse manipulação.

O Ministério Público Eleitoral, no entanto, se manifestou favorável à procedência da representação.

Em um trecho da sentença, o juiz Ezequias da Silva Leite, da 118ª Zona Eleitoral, escreveu que “a coligação representada utilizou trechos de vídeos do candidato Sarto, supostamente extraídos de suas redes sociais”.

“Entretanto, mesmo que o conteúdo original tenha sido publicado pelo próprio candidato, a forma como foi reutilizado na propaganda impugnada revela sua irregularidade”, continuou o magistrado, destacando que a inserção das imagens foi acompanhada de narração e montagens que distorcem o contexto original, o que traria “um caráter ridicularizante à figura do candidato”.

O juiz também frisou que a "degravação" do vídeo evidencia expressões e imagens que “sugerem intenção de ridicularizar”, o que é proibido pela legislação eleitoral. Ele pontuou que as montagens e trucagens podem ser provadas, mas não é possível atestar que foram fruto de inteligência artificial.

Leite entendeu que, devido ao que apontou, houve violação das normas eleitorais pela coligação de Evandro. E concluiu: “A alegação de que as imagens foram extraídas de publicações do próprio candidato não exime a responsabilidade pela forma distorcida e ridicularizante com que foram apresentadas”.

A reportagem procurou a assessoria de comunicação do candidato do PT a fim de obter uma posição sobre o assunto. Não houve resposta até a publicação desta matéria. O conteúdo será atualizado caso haja uma devolutiva.