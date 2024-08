TRE-CE define tempo de TV e rádio para os candidatos a prefeito de Fortaleza

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) realizou, na manhã desta segunda-feira (19), uma audiência com representantes de legendas e coligações partidárias para definir a distribuição do horário eleitoral do primeiro turno da eleição municipal em Fortaleza.

Também foram definidas no encontro questões relacionadas com as regras para veiculação da propaganda eleitoral gratuita pelas emissoras locais. O horário eleitoral para o cargo de prefeito é exibido duas vezes ao dia, com duração de dez minutos cada, e começará a ser transmitido a partir do próximo dia 30 de agosto.

Obedecendo aos critérios previstos na legislação eleitoral, que estabelece o tempo conforme a representatividade dos partidos políticos na Câmara dos Deputados, a divisão de cada um dos postulantes da Capital cearense ficou da seguinte maneira:

Evandro Leitão (PT) - 05min01seg95

- 05min01seg95 André Fernandes (PL) - 01min58seg66

- 01min58seg66 Capitão Wagner (União) - 01min14seg76

- 01min14seg76 José Sarto (PDT) - 01min01seg59

- 01min01seg59 Técio Nunes (Psol) - 25seg37

- 25seg37 George Lima (SD) - 17seg68

Por não atingirem a cláusula de barreira — que define um quantitativo mínimo de parlamentares eleitos e votos na eleição para deputados federais para acesso ao tempo de TV —, as candidaturas do PCB (Chico Malta), PSTU (Zé Batista) e Novo (Eduardo Girão) não terão direito a inserções no horário eleitoral.