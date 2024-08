De centavos ou de milhões? Confira a fortuna dos candidatos à Prefeitura de Fortaleza

De uma fortuna de R$ 48 milhões a patrimônios de nem R$ 0,01. Essa é a variação dos bens declarados pelos candidatos a prefeito e vice-prefeito de Fortaleza neste ano ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Com nove chapas na disputa — e 18 candidatos aos dois cargos —, o pleito na Capital colocará frente a frente postulantes com patrimônios milionários e outros que afirmam não ter acumulado qualquer reserva ou bem.

Na hora de registrar a chapa, os candidatos precisam informar o patrimônio que possuem. O dado, que deve incluir imóveis, aplicações financeiras, dinheiro em espécie, automóveis e terrenos, por exemplo, fica público para consulta dos eleitores. Além da transparência, a declaração de bens serve para que o postulante se habilite para autofinanciar a campanha. Os candidatos podem investir com recursos próprios até 10% do limite permitido para gastos na campanha eleitoral.

No topo da lista de milionários está o senador Eduardo Girão (Novo). Estreante na corrida pela Prefeitura de Fortaleza, o político tem R$ 48,1 milhões. O montante é dividido em fundos de investimento, depósitos em conta no exterior, quotas de participação em empresas, aplicações em renda fixa, além de imóveis e automóveis. Girão, inclusive, teve um salto de 32,3% em seu patrimônio durante seis anos. Em 2018, quando disputou a eleição para o Senado, ele declarou ter R$ 36,3 milhões. Desde então, o senador acumulou mais R$ 11,7 milhões, chegando aos atuais R$ 48,1 milhões.

Quem também tem uma fortuna significativa é a candidata a vice-prefeita ao lado de Girão, Silvana Bezerra (Novo). Ela soma R$ 24,2 milhões, sendo mais de 70% desse montante aplicado em renda fixa e participação em empresas.

Nem R$ 0,01

No outro extremo da lista estão as candidatas que declaram não ter patrimônio algum. A situação ocorre com duas postulantes a vice-prefeita: Malu (PSTU) e Cindy Carvalho (Rede).

Na chapa do PSTU, o candidato a prefeito, Zé Batista (PSTU), declarou ter R$ 175 mil em bens. O valor é dividido em uma casa, um terreno e um automóvel. Já a candidata a vice na chapa, Malu, informou ter R$ 0 em patrimônio.

No caso psolista, Tecio Nunes disse possuir apenas um automóvel, avaliado em R$ 37 mil. A candidata a vice-prefeita, Cindy Carvalho, declarou não ter patrimônio.

Disputa de milhões

No rol daqueles que possuem mais de R$ 1 milhão em bens aparecem ainda três candidatos: Evandro Leitão (PT), José Sarto (PDT) e Capitão Wagner (União).

Dos três, o petista é o que possui maior patrimônio, com R$ 1,6 milhão. O valor está quase todo dividido em dois apartamentos do candidato. Quando disputou a reeleição para deputado estadual em 2022, o político tinha R$ 1,1 milhão em bens. Já a companheira de chapa de Evandro, Gabriella Aguiar (PSD), declarou ter R$ 557,6 mil neste ano.

De olho na reeleição, Sarto tem um montante de R$ 1,1 milhão em patrimônio. Desde 2020, quando foi eleito pela primeira vez, o pedetista viu sua fortuna encolher em quase 30%. À época, ele tinha R$ 1,5 milhão. O político tem apartamentos e quotas de participações em empresas que concentram uma parcela significativa de sua riqueza. O vice-prefeito Élcio Batista (PSDB) declarou ter R$ 971,1 mil.

Completando a lista de milionários na disputa, Capitão Wagner declarou ter cerca de R$ 1 milhão. O montante é dividido em imóveis, além de automóvel e terreno. Desde 2022, quando disputou o Governo do Ceará, o político praticamente manteve o mesmo patamar financeiro. A candidata a vice-prefeita que divide a chapa com Wagner, Edilene Santos (União), declarou ter R$ 725,6 mil em bens.

Patrimônio financeiro

Abaixo dos milionários aparece George Lima (Solidariedade). O político declarou ter R$ 567,7 mil em bens, concentrado principalmente em um imóvel. O empresário teve uma variação financeira de 10,5% desde que disputou cargo público pela última vez, em 2018, quando concorreu a uma vaga de deputado estadual e disse ter R$ 513,7 mil em bens. A vice dele na chapa desde ano, Rachel Girão (Solidariedade), apresentou R$ 85 mil em patrimônio.

Em seguida, aparece Chico Malta (PCB). O político tem patrimônio acumulado de R$ 540 mil — concentrado em dois imóveis. Em 2022, quando disputou o Governo do Ceará, ele declarou ter R$ 90 mil em bens. Já o candidato a vice-prefeito na chapa comunista, Roberto Cabeludo (PCB), declarou ter como único patrimônio uma motocicleta no valor de R$ 7,3 mil.

Estreando na disputa pela Prefeitura de Fortaleza, o deputado federal André Fernandes (PL) declarou ter patrimônio de R$ 377,7 mil. O montante é dividido em terrenos, casa e motocicleta do político. O bolsonarista teve uma discreta evolução patrimonial desde 2022, quando disputou vaga na Câmara dos Deputados e disse ter R$ 353,5 mil em bens. A companheira de chapa de André, a conselheira tutelar Alcyvania Pinheiro (PL), declarou R$ 304,3 mil.