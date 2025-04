Desafio ao STF: caso Mauro Cid e Bolsonaro reabre o debate sobre delações premiadas

O julgamento no Supremo Tribunal Federal que colocou o ex-presidente Jair Bolsonaro na condição de réu por tentativa de golpe reacende um debate essencial ao sistema de Justiça brasileiro: a efetividade — e os limites — da delação premiada como instrumento de apuração de crimes complexos e punição de responsáveis.

O tema, que ganhou corpo na Operação Lava Jato e passou a ocupar papel central em processos de corrupção e crime organizado, retorna agora com novo protagonismo. No caso atual, uma delação tem papel-chave: a do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência da República. Suas falas alimentaram a investigação que levou Bolsonaro ao banco dos réus, mas também abriram espaço para questionamentos sobre a consistência e o rigor desse tipo de colaboração.