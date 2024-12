Elmano sanciona lei que inclui o concurso Miss Gay Ceará no calendário oficial do Ceará

O concurso Miss Gay Ceará foi incluído no Calendário Oficial de Eventos e Datas Comemorativas do Ceará. A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado dessa segunda-feira (9), após a Lei Nº19.094 ser sancionada pelo governador Elmano de Freitas (PT).

A sanção também determina que o Miss Gay Ceará conste anualmente como evento no último domingo do primeiro mês do ano. Dessa forma, o primeiro concurso após a oficialização está marcado para 26 de janeiro de 2025.

Anteriormente, em novembro deste ano, o projeto de lei acerca da proposta foi aprovado na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece). O deputado estadual Missias Dias (PT) foi o autor da proposição.

DEFESA DO PROJETO

No PL 1246/2023, o parlamentar destacou a trajetória do concurso e defendeu a necessidade de apoio à manifestação cultural, que acontece há 40 anos, tendo como um dos organizadores o artista transformista Ricardo Dione.

“Apesar das dificuldades, o concurso Miss Gay Ceará sempre mostrou uma história pautada pela garra, brilho e compromisso com a seriedade. O primeiro evento de maior porte aconteceu no Theatro José de Alencar, no ano de 1983 com plateia lotada e aplausos sinceros, um momento de extrema emoção que marcou toda uma história de sucesso” Deputado estadual Missias Dias (PT) Autor do PL 1246/2023

Segundo Dias, o intuito da inclusão no calendário oficial é promover meios que possibilitem a criação de instrumentos para disseminar a cultura de respeito à diversidade sexual, ao exercício dos direitos ao segmento de homossexuais e de sua inserção social.

“Considerando o contexto local e a vocação identificada ainda pouco potencializada de uma história de sucesso marcada pela luta do direito à diversidade sexual e a incidência de uma demanda expressiva, apresento aos demais colegas o desafio de incentivar o concurso Miss Gay Ceará, incluindo ele de forma permanente no calendário oficial do Estado do Ceará”, defendeu Missias Dias na justificativa do PL.