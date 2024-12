'Angústia dessa noite deu espaço para a tranquilidade', declarou Janja após cirurgia de Lula

A primeira-dama Janja Lula da Silva utilizou as redes sociais na tarde desta terça-feira (10) para falar sobre as últimas horas após a cirurgia do presidente Lula. O chefe do executivo foi internado com um hematoma por conta de uma hemorragia intracraniana.

A internação de Lula foi confirmada na noite de segunda-feira (9), quando o chefe do Executivo procurou o Hospital Sírio-Libanês, ainda em Brasília, por conta de fortes dores de cabeça. Uma série de exames acabou determinando a urgência de um procedimento cirúrgico para drenar o hematoma.

Veja também PontoPoder Estado de saúde de Lula é estável e presidente não apresenta sequelas após cirurgia, dizem médicos PontoPoder Lula passa por cirurgia às pressas e está internado em UTI após sentir dor de cabeça

"Depois da cirurgia muito bem sucedida, a angústia dessa noite deu espaço para a tranquilidade e para a certeza de que, com a dedicação da equipe médica e com a fé e o amor do povo, em breve ele estará novamente de volta ao trabalho. Por isso, fiquem tranquilos!", escreveu Janja em publicação no Instagram.

Além disso, a primeira-dama agradeceu as orações e boas energias enviadas a Lula ao longo do dia, ressaltando que ele está sendo cuidado por uma equipe competente. "Ele, que ama cuidar das pessoas, está recebendo todo o cuidado necessário para uma rápida recuperação. Já já ele estará de volta", garantiu ela.

Boa evolução

Conforme a equipe médica de Lula, a cirurgia foi bastante bem-sucedida e o presidente já demonstra boa evolução. O mesmo boletim ainda apontou que não houve nenhum comprometimento cerebral e Lula já está conversando e se alimentando normalmente.

O detalhamento da equipe apontou que o hematoma era frontoparietal, localizado entre o cérebro e uma membrana da meninge. Duas horas foram necessárias para a finalização do procedimento. Lula teria chegado ao hospital lúcido e orientado, sentindo apenas um "mal-estar, náuseas e um estado semi-gripal".

A previsão dos médicos é de que a alta de Lula só seja permitida na próxima semana.