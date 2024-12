Onélia Santana será sabatinada quinta-feira (12) na CCJ da Alece para vaga no TCE

Esposa do ministro Camilo Santana (PT), a atual secretária de Proteção Social do governo Elmano, Onélia Leite Santana, será sabatinada na Constituição, Justiça e Redação (CCJ) da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) na próxima quinta-feira (12). Essa é uma das etapas para que ela seja escolhida como conselheira no Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE).

A informação foi confirmada pelo presidente da CCJ, o deputado estadual Júlio César Filho (PT). A previsão do petista é que, na sexta-feira (13), em sessão especial da Casa, a indicação de Onélia seja apreciada no Plenário.

O requerimento da indicação da secretária como conselheira do TCE deve ser lido ainda na quarta-feira (11). Conforme informou o colunista Inácio Aguiar, nesta terça-feira (10), o nome de Onélia foi escolhido pela base governista para o cargo deixado após o falecimento do conselheiro Alexandre Figueiredo.

"Está em fase de colhimento de assinaturas o requerimento que indica o nome da secretária de Proteção Social, esposa do ministro Camilo Santana, Onélia Santana. Logo mais, quando for protocolado na Mesa esse requerimento, a CCJ, imediatamente, irá convocar para o dia posterior a Comissão que realizará a sabatina da indicada. Então, a previsão é que amanhã (quarta) o requerimento seja lido no plenário e, na quinta-feira, às 14h30, nós realizaremos a sabatina. E, na sexta-feira (13), em sessão especial para poder apreciar o parecer da CCJ" Júlio César Filho (PT) Deputado estadual e presidente da CCJ

Desde o governo Izolda Cela (PSB), que sucedeu Camilo Santana no comando do Executivo do Ceará, Onélia tem assumido secretarias de destaque na área de proteção social.

Ela é formada em Letras pela Universidade Regional do Cariri e possui doutorado em Ciências da Saúde, com uma pesquisa sobre a saúde de mulheres que vivem em extrema pobreza, pela Faculdade de Medicina do ABC. Ela também possui um MBA em Administração Pública pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais.