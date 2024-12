Esposa de Camilo, Onélia Santana é o nome da base governista para vaga no TCE

A atual secretária de Proteção Social do governo Elmano, Onélia Leite Santana, é o nome indicado pela base governista para ocupar uma cadeira de conselheira no Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE). A indicação já está na Assembleia Legislativa e deverá ser submetida à votação pelos deputados estaduais nos próximos dias.

Onélia é esposa do ministro da Educação, Camilo Santana, e tem ocupado secretarias de destaque na área de proteção social desde o governo de Izolda Cela, cargo que continuou exercendo no governo Elmano. Sua nomeação vinha sendo especulada desde o fim das eleições municipais, em meio à provável dança de cadeiras no grupo governista.

Formada em Letras pela Universidade Regional do Cariri, Onélia é doutora em Ciências da Saúde, com uma pesquisa sobre a saúde de mulheres que vivem em extrema pobreza, pela Faculdade de Medicina do ABC. Ela também possui um MBA em Administração Pública pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais.

Após a indicação, Onélia ainda será sabatinada pelos parlamentares da Assembleia Legislativa.

Atribuições do TCE

O Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE) é o órgão responsável por fiscalizar a aplicação dos recursos públicos estaduais, garantindo a transparência e a regularidade dos gastos. A corte é composta por sete conselheiros.

Embora existam exigências técnicas para a ocupação do cargo, a indicação de conselheiros frequentemente carrega um peso político considerável, já que eles podem influenciar decisões relacionadas à fiscalização das contas públicas. Por isso, alianças e articulações políticas desempenham um papel central no processo.