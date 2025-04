Elmano indica ex-chefe da Semace para conselheiro da Arce; nomeação passa pela Assembleia

Após promover uma mudança no comando da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), o governador Elmano de Freitas (PT) encaminhou à Assembleia Legislativa uma mensagem governamental em que indica o ex-superintendente do órgão, Carlos Alberto Mendes Júnior, para ocupar o cargo de conselheiro da Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce).