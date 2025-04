Evandro envia LDO 2026 para a Câmara de Fortaleza; previsão orçamentária é de R$ 15,7 bilhões

Foi lido no Plenário da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), na sessão desta terça-feira (15), o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) 2026. O rito marca o início da tramitação da matéria do Executivo, uma das peças que compõem o planejamento do Orçamento do Município para o ano que vem.

A proposição prevê um caixa total de aproximadamente R$ 15,7 bilhões, composto, entre outras fontes, por tributos e receitas patrimoniais. Assim que recebida, ela foi encaminhada para a Comissão Conjunta de Constituição e Orçamento (CCCO), onde será apreciada.

Pelo que pontuou a redação da proposta remetida ao Legislativo, o Orçamento segue o Plano Fortaleza 2040 — iniciativa da gestão do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) — e foi constituído a partir de sete eixos estratégicos.

Foram descritos os seguintes vetores: Equidade Territorial e Social e Econômica; Cidade Conectada, Acessível e Justa; Vida Comunitária, Acolhimento e Bem-Estar; Desenvolvimento da Cultura e do Conhecimento; Qualidade do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais; Dinamização Econômica e Inclusão Produtiva; e Governança Municipal.

O PLDO especificou que o Projeto de Lei Orçamentária (PLOA) de 2026 será elaborado conforme critérios como: responsabilidade fiscal, eficiência e qualidade na prestação de serviços públicos, modernização, eficiência e transparência na gestão, inclusão social e garantia de acesso a oportunidades, ação planejada, descentralizada e transparente, participação cidadã e controle social, além da articulação, cooperação e parceria com outros entes federados.

Na mensagem que acompanha a matéria, o prefeito Evandro Leitão (PT) mencionou que a pretensão do governo ao enviar o texto é “garantir uma gestão equilibrada e eficiente, assegurando que cada real investido retorne em benefícios concretos para a sociedade”.

Ao que consta no cálculo do Município, o maior gasto público no próximo ano vai ser em pessoal e encargos sociais, que vai consumir R$ 6,7 bilhões. Logo depois, descreve o PLDO, estão outras despesas correntes, cuja cifra é de aproximadamente R$ 6 bilhões. Na terceira posição estão os investimentos, na ordem de R$ 1 bilhão.

O Orçamento previsto no PLDO de agora é R$ 1,4 bilhão maior que o valor estimado na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) que foi sancionada pela gestão anterior para o exercício de 2025.