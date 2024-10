Taxa do lixo, CPI do Narcotráfico e saúde dominam último debate antes da eleição em Fortaleza

Candidatos a prefeito de Fortaleza tiveram, nesta quinta-feira (3), último embate antes dos eleitores irem às urnas no próximo domingo (6). Temas como segurança e saúde deram o tom do debate da TV Verdes Mares — que encerra a campanha eleitoral na capital cearense. O confronto de ideias foi apresentado pelo jornalista Leal Mota Filho.

Seis candidaturas estiveram presentes no debate eleitoral: André Fernandes (PL), Capitão Wagner (União), Evandro Leitão (PT), George Lima (SD), José Sarto (PDT) e Técio Nunes (Psol).

As escolhas se basearam nos candidatos que possuem pelo menos cinco representantes do partido no Congresso Nacional, em conformidade com o artigo 46 da lei 9.504/97, e os que atingiram, ao menos, 10 pontos porcentuais (sem contar a margem de erro) na mais recente pesquisa eleitoral Quaest, contratada pela TV Verdes Mares.

O embate entre os candidatos foi dividido em quatro blocos. Na dinâmica, eles tiveram embates diretos com os adversários na dinâmica de perguntas e respostas — com os blocos intercalando temas sorteados e temas de livre escolha de cada candidato.

PRIMEIRO BLOCO

Evandro Leitão iniciou a primeira rodada de perguntas e escolheu questionar José Sarto. O petista perguntou como foi o uso dos recursos arrecadados com a taxa do lixo da Prefeitura de Fortaleza.

Em resposta, Sarto relembrou que "70% da população não paga a taxa do lixo" e que a criação do tributo foi uma imposição por lei federal. Ele também criticou a proposta do adversário de acabar com a taxa. "Quando fala que vai cortar a taxa do lixo, ou corta de programas da saúde e da educação ou vai aumentar ISS ou IPTU", disse.

Na sequência, José Sarto escolheu André Fernandes para ser questionado. Ao indagar sobre propostas para mulheres, o pedetista citou processo judicial contra André Fernandes por supostas ameaças contra uma jornalista, falas do candidato do PL sobre feminicídio e o voto contrário de Fernandes no projeto que equiparava salários de homens e mulheres.

Em resposta, Fernandes admitiu que errou, mas que a ação judicial foi resolvida. "Respondendo sobre a jornalista, todo mundo comete erros. Cometi um erro, sem ameaça. Sobre a ofensa, pedi desculpa, fui desculpado", disse. "Você que não respeitou as mulheres quando fechou o Gonzaguinha da Messejana".

André Fernandes escolheu George Lima para a pergunta de tema livre. O candidato do PL fez críticas ao atual prefeito José Sarto e questionou: "O que você acha de um candidato que não tem o apoio da própria cachorrinha?", disse em referência à cadela Marrion.

Na resposta, George Lima também criticou Sarto. "Em Fortaleza, só falta uma coisa: prefeito. Nós não temos prefeito", ressaltou. Ele disse que votou em Sarto em 2020 e se arrependeu: "o Sarto não estava com vontade de ser prefeito. Infelizmente, nós perdemos quatro anos".

Lima perguntou a Capitão Wagner sobre a capacidade do adversário de implementar medidas na segurança pública. "Você acha que o seu exemplo de confrontar a lei e realizar motim, é você que vai trazer a paz (para Fortaleza)?", indagou.

Wagner rebateu e disse que "a candidatura do PT usa outra candidatura para nos atacar". Ele criticou Evandro Leitão por não ter assinado requerimento, em 2018, para instalação da CPI do Narcotráfico na Assembleia Legislativa do Ceará. "Eu já era ameaçado pelas facções e defendi a CPI, porque para ser prefeito de Fortaleza precisa ter pulso firme, precisa ter coragem", completou.

Na sequência, Wagner perguntou as propostas de Técio Nunes para Educação. Nunes afirmou que irá garantir o piso salarial dos professores e fará uma atualização do plano de cargos e carreiras da categoria. "Nós vamos ter uma relação respeitosa e até diria de admiração com o sindicato que representa essa categoria", destacou.

Em réplica, Capitão Wagner elencou propostas para os professores temporários, como atendimento no Instituto de Previdência do Município (IPM), um contrato de quatro anos e a garantia do pagamento do piso salarial.

Encerrando o primeiro bloco, Técio Nunes perguntou a Evandro Leitão sobre saúde pública. O candidato petista elencou propostas para a área, como a ampliação do número de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e a contratação de médicos psiquiatras. "Nós vamos reabrir todas as emergências que foram fechadas e vamos entregar o Hospital da Mulher para a mulher", completou.

O candidato do Psol afirmou que a primeira medida que adotará, caso seja eleito, será "acabar com os esquemas das OSS (Organização Social de Saúde)". "Para além disso, nós precisamos zerar as filas, onde tem pessoas que são humilhadas, sem dignidade. Que passam seis, sete meses, às vezes um ano para conseguir uma consulta", disse.

TERCEIRO BLOCO

No embate que abriu a terceira rodada de perguntas, Sarto questionou o candidato Evandro Leitão sobre a CPI do Narcotráfico. O candidato do PDT relatou que, à época, Evandro alegou que tinha medo das organizações criminosas e não deu prosseguimento à investigação. “Quem é contra facção, vota no Leitão?”, indagou.

O petista disse que não iria cair na provocação de Sarto e rebateu dizendo que apoiou a CPI, mas ela não teria seguido por ter viés de “oportunismo político”. Então, o candidato aproveitou o tempo para falar sobre segurança pública. “Eu vou criar o pelotão da Guarda Municipal, em todas as regionais de Fortaleza, para patrulhar as praças públicas, as paradas de ônibus, as escolas, os postos de saúde”, prometeu.

Evandro então perguntou para André Fernandes sobre infraestrutura habitacional. O petista alegou que Sarto não cumpriu o que prometeu na área e a Capital vive um alto déficit habitacional.

André rebateu dizendo que Evandro tem sua parcela de culpa por ter sido filiado ao PDT e ter apoiado a eleição do Sarto, além de dizer que o candidato ainda faz parte do “mesmo grupo político”. “Nós representamos a mudança. Nós temos ideias de verdade para Fortaleza”, afirmou.

Na sequência, André questionou George Lima sobre segurança pública. Na réplica, ele disse que quer uma Guarda Municipal “valorizada, com dignidade e respeito para perseguir bandidos”.

George Lima defendeu o uso de especialistas e pessoas técnicas para a área. “Segurança e política não cabem. Tem que trazer uma pessoa de fora da política, se reunir com todas as polícias do Estado, junto com a Guarda Municipal. Fortaleza precisa de ajuda do governo federal e do governo estadual”, ressaltou.

No tempo para a pergunta, George Lima alegou que estava sendo acusado de ser um “candidato satélite” por Capitão Wagner. “Você tem o direito de se defender, mas vou continuar falando a verdade”, complementou.

Na resposta, Wagner afirmou que George estava com um papel de atacá-lo no debate. Então, ele utilizou o tempo para defender que não é um candidato “em cima do muro” e defendeu ser uma mudança segura. “É uma mudança que vai garantir para a cidade de Fortaleza quatro anos com muito mais tranquilidade, com investimentos em saúde”, salientou.

Na sequência, Capitão perguntou para Técio Nunes sobre políticas públicas para a população de mais de 60 anos, defendendo a ideia de criar o Hospital do Idoso para as “pessoas que nunca foram lembradas pela velha política”.

O candidato do Psol defendeu que é preciso tratar com dignidade as pessoas de mais idade, citando histórias de pessoas idosas que sofreram com a falta de serviços. “Nós precisamos de uma Prefeitura que olhe para esse setor com políticas públicas assertivas. Precisamos apostar na saúde para esse setor, apostar numa inclusão social”, frisou.

No final do bloco, Técio perguntou para Sarto sobre as propostas para o meio ambiente. Ele alegou que a gestão do prefeito foi responsável por desmatar o equivalente a mais de 1.600 campos de futebol em Fortaleza.

Sarto começou rebatendo as críticas de Evandro sobre a atual gestão em relação à Guarda Municipal, defendendo que a última etapa do concurso está em execução, o que vai fazer o efetivo chegar ao total de 1.000 agentes. Sobre a pauta ambiental, o candidato à reeleição defendeu os projetos de parques urbanos e das areninhas encabeçadas pela Prefeitura. “Nós temos políticas de sustentabilidade que são reconhecidas internacionalmente”, defendeu.

QUARTO BLOCO

No último bloco do debate, os temas das perguntas entre os candidatos foram sorteados. O primeiro assunto foi saúde pública. Capitão Wagner afirmou que Evandro Leitão copiou propostas dele para a Saúde e questionou: "Por que não teve coragem de me copiar quando defendi a CPI do Narcotráfico?"

Evandro Leitão disse que o adversário estava "desesperado" e "atacando". "Não vou cair na sua provocação", disse o petista. Leitão citou iniciativas que pretende implementar na área, como a criação do Espaço Girassol, voltado a pessoas autistas, e parceria com clínicas populares.

O segundo tema sorteado foi emprego e renda. Sobre o assunto, o candidato Evandro Leitão perguntou para Técio Nunes sobre as propostas dele para o setor.

Técio reforçou que é preciso aproveitar as potencialidades da Capital, reforçando que a cultura pode ser um desses caminhos. “Não podemos nos contentar em ser o maior PIB do Nordeste e ser uma das cidades mais desiguais (...) E queremos criar food parks municipais, vamos aproveitar as potencialidades de cada região, pegar pessoas que fazem bolo, salgados, que querem cozinhar em várias categorias e profissionalizar, fazer investimentos”, disse.

Limpeza Urbana foi o terceiro tema a ser sorteado e Técio Nunes aproveitou para criticar a taxa do lixo e disse que o tributo "tem valores abusivos". Ele indagou a posição de George Lima sobre o tema.

Em resposta, Lima disse ser uma "vergonha quando se arrecada tanto e ainda tem 900 pontos de lixo". Ele voltou ainda a criticar o prefeito José Sarto, candidato à reeleição. "Desculpe os líderes do PDT, escolheram um candidato fraquíssimo", disse.

O quarto tema sorteado foi conservação de vias públicas. O candidato George Lima escolheu André Fernandes para comentar uma frase que, segundo o postulante do Solidariedade, foi dita a ele por uma criança. “Ele disse que queria que as ruas da cidade fossem mais bonitas”, contou George.

André Fernandes relembrou uma promessa feita pelo atual prefeito da Capital, José Sarto. “Em maio de 2022, o prefeito de Fortaleza prometeu que em 100 dias iria tapar todos os buracos. Já se passaram mais de dois anos e não se concretizou, o povo não entende por que a cidade está toda esburacada, e, quando passa o pavimento, não dura um mês, parece um pavimento ‘Sonrisal”, criticou.

André Fernandes escolheu José Sarto para perguntar sobre o quinto tema sorteado, segurança pública. O candidato do PL questionou o adversário sobre a assinatura que teria retirado no requerimento para abertura da CPI do Narcotráfico na Alece. "Qual foi seu papel na CPI?", indagou.

Sem falar sobre a CPI diretamente, Sarto reforçou que tem trabalhado "dobrado" na área de segurança pública. "Pela total falta de competência do governo do PT", disse. Ele voltou a criticar o posicionamento de Evandro quanto à CPI. "Ele confessa ter medo de levar tiro, tem medo de facção. A população tem razão de ter medo, mas o representante do povo não tem direito de ter medo", destacou.

O sexto e último tema sorteado foi mobilidade urbana. Sarto questionou Capitão Wagner sobre suas propostas para o setor. Na pergunta, o pedetista aproveitou para reforçar que, em sua gestão, implantou o passe livre estudantil.

O candidato do União Brasil disse que, desde 2016, defende o passe livre estudantil. “Iremos estender também o passe livre para os finais de semana, não só para estudante, mas também para famílias de baixa renda (...) É importante a gente dar assistência a essas pessoas que estão desalentadas, que precisam ir para entrevistas de empregos, então iremos, gradativamente, ampliar o passe livre estudantil”, concluiu.