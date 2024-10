TV Verdes Mares realiza último debate com candidatos à Prefeitura de Fortaleza antes do 1º turno

A TV Verdes Mares transmite nesta quinta-feira (3) o último debate com candidatos à Prefeitura de Fortaleza antes do 1º turno das eleições municipais. O confronto de ideias é apresentado pelo jornalista Leal Mota Filho e começa às 22h, após a novela "Mania de Você", com previsão de término por volta de 0h50.

Os candidatos presentes serão André Fernandes (PL), Capitão Wagner (União), Evandro Leitão (PT), George Lima (Solidariedade), José Sarto (PDT) e Técio Nunes (Psol).

As escolhas se basearam nos candidatos que possuem pelo menos cinco representantes do partido no Congresso Nacional, em conformidade com o artigo 46 da lei 9.504/97, e os que atingiram, ao menos, 10 pontos porcentuais (sem contar a margem de erro) na mais recente pesquisa eleitoral Quaest, contratada pela TV Verdes Mares.

Os postulantes à Prefeitura vão discutir temas de interesse da população de Fortaleza, além de terem a oportunidade de apresentar quais são as propostas de governo para a Capital cearense.

O debate ocorre em quatro blocos:

1º bloco: apresentação de cada candidato, seguida de perguntas entre os candidatos com tema livre

2º bloco: perguntas entre os candidatos com temas determinados por sorteio

3º bloco: perguntas entre os candidatos com tema livre

4º bloco: perguntas entre os candidatos com temas determinados por sorteio, seguidas das considerações finais de cada candidato

No começo de cada bloco será sorteada a ordem para saber qual candidato abre perguntando. Após o primeiro momento, a pessoa que for perguntada sempre fará a pergunta seguinte, devendo escolher somente candidatos que ainda não tenham respondido na rodada.

Os candidatos terão 30 segundos para a pergunta, 2 minutos para a resposta, 1 minuto e 15 segundos para a réplica e tréplica.

Conheça o perfil de cada candidato

André Fernandes

Estreante na disputa à Prefeitura de Fortaleza, o deputado federal André Fernandes, tem como candidata a vice-prefeita a advogada Alcyvania Pinheiro.

O político, aposta no apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para atrair o eleitorado da Capital. André tem um histórico de bons resultados nas disputas pelo Legislativo. Em 2018, quando concorreu pela primeira vez, foi o deputado estadual mais votado no Ceará naquele ano. Em 2022, reconquistou o título, mas na disputa para a Câmara dos Deputados.

Capitão Wagner

Na terceira disputa pela Prefeitura de Fortaleza, Capitão Wagner é ex-deputado federal e estadual, ex-vereador e, atualmente, preside o União Brasil Ceará. Ele tem como vice na chapa a conselheira tutelar Edilene Pessoa​. O político foi o vereador mais votado no pleito de 2012, o deputado estadual com melhor desempenho em 2014 e o deputado federal mais votado do Ceará em 2018.

Contudo, nas disputas majoritárias, ele não teve o mesmo sucesso. Em 2016, foi derrotado no segundo turno por Roberto Cláudio (PDT), nas eleições seguintes, perdeu para José Sarto (PDT).

Evandro Leitão

Estreante nas disputas majoritárias, o petista tem como candidata a vice-prefeita a deputada estadual Gabriella Aguiar (PSD).

Evandro tem como aliados de peso o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e o governador Elmano de Freitas (PT). O grupo ainda recebe apoio de lideranças de outras siglas, como o senador Cid Gomes (PSB) e o deputado federal Eunício Oliveira (MDB). Siglas como o Republicanos e o PP também estão na coligação representada pelo petista.

George Lima

George é empresário e já atuou em diversos setores, como de alimentos, imobiliário e automobilístico. Em 2018, ingressou na política para o cargo de deputado estadual. Foi sua primeira eleição, disputando pelo Partido Verde, e obteve 8,3 mil votos.

Em 2019 e 2020 exerceu cargo no governo estadual, assessorando o então secretário Élcio Batista na Casa Civil. Em 2021, assumiu como deputado estadual na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece).

José Sarto

Candidato à reeleição, o prefeito José Sarto (PDT) encara a disputa para se manter por mais quatro anos no cargo ao lado do atual vice-prefeito, Élcio Batista (PSDB).

Desta vez, Sarto enfrenta um cenário com forças políticas reconfiguradas após o rompimento entre PT e PDT no Ceará. Mesmo as duas siglas tendo um histórico de oposição na Capital, a nível estadual, o prefeito contou com aliados petistas em 2020, o que não ocorreu neste ano.

Técio Nunes

Estreante na disputa pela Prefeitura de Fortaleza, Técio Nunes representa Psol na disputa. Ao lado, ele tem a candidata a vice Cindy Carvalho (Rede), que iria lançar uma chapa independente, mas, por estarem federados, tiveram de chegar a um acordo.

Técio é produtor cultural, secretário de Organização da Executiva Nacional do Psol, presidente do Psol Fortaleza e da Federação Estadual Psol/Rede. Ele também já atuou como assessor parlamentar e assessor político sindical.