Antônio Rueda conversou com Chagas Vieira e Moses Rodrigues, antes de encontrar Capitão Wagner e Roberto Cláudio no aeroporto
O presidente nacional do União Brasil também esteve reunido com Capitão Wagner
Cotado para comandar a Federação União Progressista no Ceará, Wagner tem defendido postura de oposição
União Progressista nasce como maior força partidária do país, mas novo rearranjo interno ainda carece de definição
Lideranças cearenses aguardam deliberação nacional para definir postura das siglas, que estão divididas no Estado
Roberto Cláudio e Ciro Gomes podem se filiar ao União Brasil em breve como alternativas para a disputa ao Governo do Ceará
A Live PontoPoder vai ao ar todas as quintas-feiras nos perfis do YouTube e do Instagram do Diário do Nordeste
Após operação da PF contra o ex-presidente, Ciro fez críticas ao ex-mandatário e André Fernandes reagiu
O pedetista também estaria conversando com o PSDB
O líder do partido ressaltou que decisão está alinhada com o presidente nacional, Antônio Rueda