Fotos mostram Antônio Rueda em reuniões diferentes com lideranças da base governista e da oposição durante visita a Fortaleza

PontoPoder

Visita do presidente do União Brasil a Fortaleza marca disputa entre base e oposição por federação

Antônio Rueda conversou com Chagas Vieira e Moses Rodrigues, antes de encontrar Capitão Wagner e Roberto Cláudio no aeroporto

Marcos Moreira e Luana Barros 15 de Setembro de 2025
Moses Rodrigues, Antônio Rueda e Chagas Vieira

PontoPoder

Em meio ao embate por União Progressistas no CE, Antônio Rueda se reúne com Moses e Chagas Vieira

O presidente nacional do União Brasil também esteve reunido com Capitão Wagner

Luana Barros 14 de Setembro de 2025
Homem de pele clara e cabelos curtos escuros, vestindo camisa social branca, fala diante de um microfone preto com a letra 'P', logo do PontoPoder, impressa. É Capitão Wagner. O fundo é composto por cortinas escuras.

PontoPoder

Entrega de cargos no Ceará será discutida após formalização da federação, diz Capitão Wagner

Cotado para comandar a Federação União Progressista no Ceará, Wagner tem defendido postura de oposição

Ingrid Campos 02 de Setembro de 2025
Lideranças do União Brasil e Progressistas ainda aguardam definições para cravar postura da Federação

PontoPoder

Deputados, prefeitos e vereadores: o que muda na representação política no Ceará com a federação UPb

União Progressista nasce como maior força partidária do país, mas novo rearranjo interno ainda carece de definição

Marcos Moreira 23 de Agosto de 2025
Foto mostra os deputados estaduais Sargento Reginauro, Frimo Camurça, Oscar Rodrigues e Felipe Mota, e os federais Moses Rodrigues, Fernanda Pessoa e Danilo Forte, além do presidente do União estadual, Capitão Wagner, e o prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa

PontoPoder

Federação entre União e Progressistas será formalizada nesta terça (19), ainda sem acordo no Ceará

Lideranças cearenses aguardam deliberação nacional para definir postura das siglas, que estão divididas no Estado

Marcos Moreira 19 de Agosto de 2025
Homem de meia-idade com cabelos curtos grisalhos e óculos de armação preta, vestindo camisa azul clara e paletó escuro. Ele fala próximo a um microfone preto com a letra “P”, logo do PontoPoder, em branco, com fundo desfocado em tons escuros.

PontoPoder

'Ninguém pode ser eternamente candidato à mesma coisa', diz Danilo Forte sobre Capitão Wagner

Roberto Cláudio e Ciro Gomes podem se filiar ao União Brasil em breve como alternativas para a disputa ao Governo do Ceará

Ingrid Campos 15 de Agosto de 2025
Live PP

PontoPoder

Live PontoPoder: prisão de Bolsonaro e oposição no Ceará sob pressão para 2026

A Live PontoPoder vai ao ar todas as quintas-feiras nos perfis do YouTube e do Instagram do Diário do Nordeste

Redação 07 de Agosto de 2025
Ciro durante café da oposição com deputados do União Brasil e do PL

PontoPoder

Cinco pontos para entender a nova crise na oposição no Ceará após críticas de Ciro a Bolsonaro

Após operação da PF contra o ex-presidente, Ciro fez críticas ao ex-mandatário e André Fernandes reagiu

Ingrid Campos e Igor Cavalcante 19 de Julho de 2025
Montagem com foto de Ciro Gomes e Antônio de Rueda em eventos distintos. À esquerda, Ciro, um homem de cabelos grisalhos, usando terno escuro, camisa clara e gravata azul, fala à imprensa com expressão séria, cercado por outras pessoas ao fundo. À direita, Rueda, homem de cabelo escuro e barba aparada, também de terno escuro e gravata azul, que está em um púlpito com microfone, falando em um ambiente formal com fundo azul e distintivo do partido União Brasil no paletó. Ambos transmitem um clima de discurso político.

PontoPoder

Presidente nacional do União Brasil tenta atrair Ciro Gomes para o partido

O pedetista também estaria conversando com o PSDB

Ingrid Campos 15 de Julho de 2025
Capitão Wagner em entrevista na Assembleia Legislativa do Ceará

PontoPoder

Capitão Wagner reforça que União Brasil será oposição no Ceará, após acenos de Camilo e Elmano

O líder do partido ressaltou que decisão está alinhada com o presidente nacional, Antônio Rueda

Luana Barros 18 de Junho de 2025
