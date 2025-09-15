Visita do presidente do União Brasil a Fortaleza marca disputa entre base e oposição por federação

Em agenda de caráter pessoal em Fortaleza, o presidente nacional da União Progressista (UPb), Antônio Rueda (União), esteve no centro do embate interno pelo comando da Federação no Ceará. Um dia após o encontro com o deputado federal Moses Rodrigues (União) e com o chefe da Casa Civil, Chagas Vieira, o dirigente partidário conversou com lideranças estaduais da oposição no Aeroporto da Capital, neste domingo (14).

Na reunião com membros da ala opositora ao Governo Elmano de Freitas (PT), Rueda recebeu o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (Sem partido), e o presidente estadual da sigla, Capitão Wagner (União). O ex-deputado federal é apontado como futuro presidente da Federação do Ceará — deliberação ainda não confirmada pelo próprio político — e tem cravado que a Federação ficará na oposição estadual.

A ideia do encontro foi alinhar o evento de filiação de Roberto Cláudio ao União. A ida para os quadros do partido foi anunciada ainda em junho, mas o político tem enfrentado dificuldades de agenda com os aliados. A nova previsão é que a cerimônia de oficialização ocorra em 29 de setembro, até então um dia considerado conciliável para Rueda e o ex-ministro Ciro Gomes.

O encontro também contou com os novos possíveis membros da federação partidária: os deputados estaduais Cláudio Pinho (PDT) e Queiroz Filho (PDT). Ambos devem seguir os passos de Roberto Cláudio, ao deixar o PDT e migrar para o União na janela partidária de março de 2026.

DIVISÃO INTERNA

Embora alguns membros estejam diretamente ligados à oposição no Ceará, uma ala do União Brasil é sensível ao grupo governista, representada pelos deputados federais Fernanda Pessoa e Moses Rodrigues. Além disso, o PP integra a gestão Elmano e o presidente estadual da sigla, o deputado federal AJ Albuquerque, já anunciou a manutenção da aliança.

No entanto, o encontro da oposição com Rueda vem em resposta à aproximação ensaiada pela base governista junto ao novo arranjo partidário e tenta reforçar as movimentações contra a reeleição de Elmano.

Nos bastidores, conversas internas dão conta de que o uso político do registro de Rueda ao lado de Chagas e Moses causou certo “mal-estar” interno, levando em conta que a Federação tem sinalizado oposição ao PT ao nível federal. O momento entre eles teria ocorrido em um almoço promovido por um amigo comum deles na Capital. Rueda teria, inclusive, evitado novas fotos ao lado de governistas durante a festa que participou na noite de sábado.

Ao PontoPoder, Wagner havia afirmado que a foto postada por Chagas foi uma tentativa de "mostrar força", mas que Rueda teria informado que ficará na oposição do Ceará. "O projeto do União Progressista é um projeto de oposição ao PT", reforçou Capitão, que acrescentou ainda que não devem ser abertas exceções para articulações estaduais.

No mesmo sentido, Cláudio Pinho enfatizou que Rueda disse que havia sinalizado ao grupo a impossibilidade da aliança. “Ele (Rueda) disse que não tinha condições, não tinha nada contra ele (Chagas), nada contra o governador, mas a orientação do partido era ser contra o PT. Se eles fizessem esse acordo aqui, eles seriam desmoralizados e perdiam o partido no Brasil todo”, comentou o deputado estadual. “Rueda não coliga com PT”, frisou.

ALA GOVERNISTA VÊ ‘BOA CONVERSA’

Diferente do grupo liderado por Wagner, Chagas nega qualquer confirmação acerca do posicionamento da Federação no Ceará. Segundo ele, o comando do arranjo partidário no Estado "está em aberto" e o lado governista tem "uma boa conversa em andamento" e "perspectivas positivas" para a definição.



O encontro teve duração de quatro horas, segundo Chagas Vieira. "Estamos em tratativas. A maioria da federação (no Ceará) faz parte do nosso projeto", lembra. "Foi uma boa conversa, bons sinais".

Chagas Vieira alfinetou, ainda, o encontro de Rueda com nomes da oposição. “‘Reunião partidária importantíssima’ na praça de alimentação do aeroporto”, ironizou, em publicação nas redes sociais.