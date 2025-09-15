Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Visita do presidente do União Brasil a Fortaleza marca disputa entre base e oposição por federação

Antônio Rueda conversou com Chagas Vieira e Moses Rodrigues, antes de encontrar Capitão Wagner e Roberto Cláudio no aeroporto

Escrito por
e
PontoPoder
Fotos mostram Antônio Rueda em reuniões diferentes com lideranças da base governista e da oposição durante visita a Fortaleza
Legenda: Antônio Rueda teve momentos distintos com lideranças cearenses da base governista e da oposição
Foto: Reprodução/Redes sociais

Em agenda de caráter pessoal em Fortaleza, o presidente nacional da União Progressista (UPb), Antônio Rueda (União), esteve no centro do embate interno pelo comando da Federação no Ceará. Um dia após o encontro com o deputado federal Moses Rodrigues (União) e com o chefe da Casa Civil, Chagas Vieira, o dirigente partidário conversou com lideranças estaduais da oposição no Aeroporto da Capital, neste domingo (14).

Na reunião com membros da ala opositora ao Governo Elmano de Freitas (PT), Rueda recebeu o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (Sem partido), e o presidente estadual da sigla, Capitão Wagner (União). O ex-deputado federal é apontado como futuro presidente da Federação do Ceará — deliberação ainda não confirmada pelo próprio político — e tem cravado que a Federação ficará na oposição estadual.

A ideia do encontro foi alinhar o evento de filiação de Roberto Cláudio ao União. A ida para os quadros do partido foi anunciada ainda em junho, mas o político tem enfrentado dificuldades de agenda com os aliados. A nova previsão é que a cerimônia de oficialização ocorra em 29 de setembro, até então um dia considerado conciliável para Rueda e o ex-ministro Ciro Gomes.

Veja também

teaser image
Inácio Aguiar

Cinco pontos para entender o peso e os impasses da União Progressista na sucessão estadual

teaser image
PontoPoder

Em meio ao embate por União Progressistas no CE, Antônio Rueda se reúne com Moses e Chagas Vieira

O encontro também contou com os novos possíveis membros da federação partidária: os deputados estaduais Cláudio Pinho (PDT) e Queiroz Filho (PDT). Ambos devem seguir os passos de Roberto Cláudio, ao deixar o PDT e migrar para o União na janela partidária de março de 2026.

DIVISÃO INTERNA

Embora alguns membros estejam diretamente ligados à oposição no Ceará, uma ala do União Brasil é sensível ao grupo governista, representada pelos deputados federais Fernanda Pessoa e Moses Rodrigues. Além disso, o PP integra a gestão Elmano e o presidente estadual da sigla, o deputado federal AJ Albuquerque, já anunciou a manutenção da aliança.

No entanto, o encontro da oposição com Rueda vem em resposta à aproximação ensaiada pela base governista junto ao novo arranjo partidário e tenta reforçar as movimentações contra a reeleição de Elmano.

Nos bastidores, conversas internas dão conta de que o uso político do registro de Rueda ao lado de Chagas e Moses causou certo “mal-estar” interno, levando em conta que a Federação tem sinalizado oposição ao PT ao nível federal. O momento entre eles teria ocorrido em um almoço promovido por um amigo comum deles na Capital. Rueda teria, inclusive, evitado novas fotos ao lado de governistas durante a festa que participou na noite de sábado.

Ao PontoPoder, Wagner havia afirmado que a foto postada por Chagas foi uma tentativa de "mostrar força", mas que Rueda teria informado que ficará na oposição do Ceará. "O projeto do União Progressista é um projeto de oposição ao PT", reforçou Capitão, que acrescentou ainda que não devem ser abertas exceções para articulações estaduais.

No mesmo sentido, Cláudio Pinho enfatizou que Rueda disse que havia sinalizado ao grupo a impossibilidade da aliança. “Ele (Rueda) disse que não tinha condições, não tinha nada contra ele (Chagas), nada contra o governador, mas a orientação do partido era ser contra o PT. Se eles fizessem esse acordo aqui, eles seriam desmoralizados e perdiam o partido no Brasil todo”, comentou o deputado estadual. “Rueda não coliga com PT”, frisou. 

Veja também

teaser image
PontoPoder

Quais os impactos da condenação de Jair Bolsonaro para a estratégia eleitoral da oposição no Ceará

teaser image
PontoPoder

Café da Oposição tem encontro com Roberto Cláudio e Capitão Wagner em tapiocaria na Barra do Ceará

ALA GOVERNISTA VÊ ‘BOA CONVERSA’

Diferente do grupo liderado por Wagner, Chagas nega qualquer confirmação acerca do posicionamento da Federação no Ceará. Segundo ele, o comando do arranjo partidário no Estado "está em aberto" e o lado governista tem "uma boa conversa em andamento" e "perspectivas positivas" para a definição.

O encontro teve duração de quatro horas, segundo Chagas Vieira. "Estamos em tratativas. A maioria da federação (no Ceará) faz parte do nosso projeto", lembra. "Foi uma boa conversa, bons sinais".

Chagas Vieira alfinetou, ainda, o encontro de Rueda com nomes da oposição. “‘Reunião partidária importantíssima’ na praça de alimentação do aeroporto”, ironizou, em publicação nas redes sociais. 

Print mostra postagem de Chagas Vieira ironizando encontro da oposição com Antônio Rueda no Aeroporto de Fortaleza
Legenda: Chagas Vieira ironizou encontro da oposição com Antônio Rueda no Aeroporto de Fortaleza
Foto: Reprodução/Redes sociais

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
uma mão assina carteira de trabalho
PontoPoder

De 1988 a 2025: a disputa pela jornada de trabalho no Brasil retorna com velhos embates

A proposta ressurge com velhos dilemas e novas pressões da inteligência artificial sobre os empregos

Beatriz Matos, de Brasília
Há 38 minutos
Fotos mostram Antônio Rueda em reuniões diferentes com lideranças da base governista e da oposição durante visita a Fortaleza
PontoPoder

Visita do presidente do União Brasil a Fortaleza marca disputa entre base e oposição por federação

Antônio Rueda conversou com Chagas Vieira e Moses Rodrigues, antes de encontrar Capitão Wagner e Roberto Cláudio no aeroporto

Marcos Moreira e Luana Barros
Há 43 minutos
Foto de Ciro Gomes, que terá que cumprir medidas cautelares após ofender prefeita de Crateús
PontoPoder

Justiça proíbe Ciro Gomes de ofender Janaína Farias e nega pedido de prisão preventiva do Senado

Juiz da 115ª Zona Eleitoral de Fortaleza afirmou que vídeos do ex-governador “expõem discursos inflamados”

Bruno Leite
15 de Setembro de 2025
Foto de Jair Bolsonaro saindo do hospital onde realizou procedimento para retirada de manchas no pescoço
PontoPoder

Bolsonaro retorna à prisão domiciliar após procedimento em hospital de Brasília

O retorno do ex-presidente para casa ocorreu sob forte escola policial

Redação
14 de Setembro de 2025
Moses Rodrigues, Antônio Rueda e Chagas Vieira
PontoPoder

Em meio ao embate por União Progressistas no CE, Antônio Rueda se reúne com Moses e Chagas Vieira

O presidente nacional do União Brasil também esteve reunido com Capitão Wagner

Luana Barros
14 de Setembro de 2025
Jair Bolsonaro acompanhado de agentes de segurança
PontoPoder

Em 1ª saída após condenação, Bolsonaro chega a hospital para tratar lesões na pele

Ex-presidente, que está em prisão domiciliar, foi condenado a 27 anos e 3 meses por trama golpista em 2022

Redação
14 de Setembro de 2025
Pessoa assina um documento oficial sobre uma mesa branca. Ao lado, há um envelope amarelo e outros papéis impressos com o brasão da Prefeitura de Fortaleza, relacionados a processos de regularização fundiária.
PontoPoder

'Feito de palhaço': Gestão Sarto é investigada por distribuir 'papel da casa' sem validade jurídica

O problema atingiu nove comunidades em Fortaleza e é apurada pelo Ministério Público em dez procedimentos, inclusive na esfera eleitoral

Luana Barros
14 de Setembro de 2025
Homem de terno cinza e gravata vermelha com óculos fala durante reunião, gesticulando com a mão.
PontoPoder

'Verdadeira enganação', diz secretário de Habitação de Fortaleza sobre 'papel da casa' entregue por Sarto

O ex-prefeito José Sarto e o ex-secretário de Habitação negam qualquer irregularidade na entrega

Luana Barros
14 de Setembro de 2025
Foto que contém Alexandre de Moraes e Rafael Martins de Oliveira
PontoPoder

Alexandre de Moraes autoriza ida de 'kid preto' ao enterro da sogra

Rafael Martins de Oliveira terá de ser acompanhado de escolta policial

Redação
13 de Setembro de 2025
Lula em discurso durante evento do programa Agora Tem Especialistas em Brasília
PontoPoder

Lula relembra diagnóstico de câncer na laringe: 'Se tivesse demorado, não estaria falando hoje'

Durante evento de programa do Ministério da Saúde, presidente lembrou episódio de 2011 e reforçou importância de exames

Redação
13 de Setembro de 2025
Encontro do PT realizado em Fortaleza reunindo as principais lideranças do partido
PontoPoder

Encontro com dirigentes do PT Fortaleza pauta rumos para 2026 e destaca condenação de Bolsonaro

Evandro Leitão citou a importância da união do partido e "vigilância" contra o bolsonarismo em futuras batalhas políticas

Marcos Moreira e Mylena Gadelha
13 de Setembro de 2025
Evandro Leitão durante solenidade de reabertura dos trabalhos legislativos na Câmara Municipal de Fortaleza
PontoPoder

Evandro sanciona reajuste de 4,83% nos salários de todos os servidores municipais

As informações foram publicadas no Diário Oficial do Município

Letícia do Vale
13 de Setembro de 2025
Reunião Oposição
PontoPoder

Quais os impactos da condenação de Jair Bolsonaro para a estratégia eleitoral da oposição no Ceará

O PontoPoder ouviu cientistas políticos sobre como o julgamento no STF tem desdobramentos no estado

Luana Barros
13 de Setembro de 2025
Mauro Cid e advogado durante sessão no STF para matéria sobre extinção da sua pena
PontoPoder

Defesa de Mauro Cid pede extinção da pena no STF sob alegação de que militar já cumpriu sentença

O tenente-coronel era ajudante de ordens de Jair Bolsonaro na Presidência da República

Redação
12 de Setembro de 2025
Novos vereadores de Barroquinha foram diplomados pelo TRE-CE na quinta-feira (12)
PontoPoder

Três novos vereadores são empossados em Barroquinha após recontagem de votos da Justiça Eleitoral

Cassação de parlamentares do PSD motivou mudanças na composição da Câmara Municipal

Marcos Moreira
12 de Setembro de 2025
Romeu Aldigueri falando durante entrevista ao PontoPoder
PontoPoder

'Não somos nós que estamos nos aliando com o extremismo', diz Romeu Aldigueri sobre ex-aliados

Presidente da Alece, o deputado estadual do PSB foi o entrevistado da live PontoPoder na quinta-feira (11)

Igor Cavalcante
12 de Setembro de 2025
Bolsonaro durante entrevista à imprensa. Ao fundo, seu filho, o senador Flávio Bolsonaro
PontoPoder

O futuro de Jair Bolsonaro: veja perguntas e respostas sobre julgamento do ex-presidente

O PontoPoder preparou uma lista de perguntas e respostas sobre a condenação do ex-presidente e de seus aliados

Igor Cavalcante, Ingrid Campos e Luana Barros
12 de Setembro de 2025
Crianças vistas em silhueta, de costas para a câmera, em uma área externa ensolarada. Uma delas levanta o braço, enquanto a outra parece estar em movimento, com uma perna erguida. Ao fundo, há gramado, uma casa térrea com telhado de telhas vermelhas, postes e fios de energia, sob um céu azul com nuvens esparsas.
PontoPoder

Morada Nova (CE) sanciona lei para combater adultização infantil digital no município

O ato foi disponibilizado, nesta sexta-feira (12), no Diário Oficial dos Municípios do Ceará

Ingrid Campos
12 de Setembro de 2025
A imagem mostra um homem de barba curta e cabelo penteado para trás, vestindo terno cinza e camisa branca, sentado diante de um microfone preto com capa de espuma onde há a letra “P”. O fundo é composto por cortinas escuras, criando um cenário típico de estúdio de gravação ou podcast.
PontoPoder

Romeu Aldigueri define aliança de Ciro com bolsonaristas como 'colcha de retalhos' e 'pseudounião'

Para ele, a aproximação entre PL e Ciro pode ser maléfica para ambos os lados

Ingrid Campos e Igor Cavalcante
12 de Setembro de 2025
Montagem de fotos mostra os vereadores Orlando Victor Bezerra Lopes e Sad Lufti
PontoPoder

Vereador é absolvido pelo TRE em processo de violência política de gênero em Caridade, no Ceará

Vereadora Sad Lufti promete recorrer e alega que ação é apenas uma das três contra o parlamentar

Marcos Moreira e Luana Barros
12 de Setembro de 2025