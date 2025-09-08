Diário do Nordeste
Café da Oposição tem encontro com Roberto Cláudio e Capitão Wagner em tapiocaria na Barra do Ceará

Segurança pública foi o principal tema da reunião entre os parlamentares opositores ao Governo Elmano

Escrito por
Marcos Moreira marcos.moreira@svm.com.br
PontoPoder
Foto mostra membros da oposição ao lado de Capitão Wagner e Roberto Cláudio
Legenda: 1º Café da Oposição itinerante foi realizado em tapiocaria na Barra do Ceará
Foto: Fabiane de Paula/SVM

Os deputados da oposição da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) realizaram o primeiro café itinerante do grupo na manhã desta segunda-feira (8), em uma tapiocaria na Barra do Ceará, em Fortaleza. No encontro, os parlamentares receberam o presidente estadual do União Brasil, Capitão Wagner, e o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (sem partido).

Logo na abertura, lideranças comunitárias da Capital fizeram perguntas aos políticos sobre a pauta principal do encontro: segurança pública e o projeto para a disputa eleitoral de 2026. O grupo opositor aproveitou o momento para reforçar as críticas ao Governo Elmano de Freitas (PT) e debater pautas sobre o atual cenário do Estado. 

Idealizador desta edição do “Café da Oposição”, o deputado estadual Sargento Reginauro (União) defendeu que a ideia é que o encontro semanal do grupo reveze entre a Assembleia Legislativa e outros locais, com o objetivo de aglutinar apoiadores e ouvir a população local. 

Com esse intuito também, justificou o parlamentar, a Barra do Ceará foi escolhida para dar início aos momentos externos. “Esse bairro precisa ter a importância que ele tem, histórico e cultural para o estado por parte dos governantes. A história do nosso estado nasce aqui. Mas infelizmente a Barra do Ceará, hoje, é um bairro esquecido pelas gestões, infelizmente está aí passando pelas dificuldades que está”, avaliou Reginauro.

Também participaram do encontro os deputados estaduais Alcides Fernandes (PL), Queiroz Filho (PDT), Lucinildo Frota (PDT), Cláudio Pinho (PDT) e Antonio Henrique (PDT), além do vereador licenciado de Fortaleza, Soldado Noelio (União).

WAGNER APONTA RUMOS DA FEDERAÇÃO

No “Café da Oposição”, Capitão Wagner voltou a cravar a Federação União Progressista (UPb) no grupo contrário ao Governo Elmano. O partido definiu o novo arranjo partidário com o PP em agosto, mas o processo ainda será oficializado junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e as diretrizes internas seguem em discussão. 

Caso assuma a presidência da UPb, algo que ele ainda não confirma, Capitão prometeu buscar o diálogo até mesmo com os nomes dos partidos que, atualmente, estão na base governista, mas adiantou que o posicionamento será de oposição. “Se na esfera federal a gente está contra o PT e foram entregues os cargos, a nível de estado, a tendência é que aconteça a mesma coisa", frisou. 

Wagner também falou sobre as recentes declarações do presidente do PP Ceará, o deputado federal AJ Albuquerque, que defendeu a reeleição do governador Elmano de Freitas (PT) e afirmou o apoio à candidatura de Moses Rodrigues (União) para o Senado em 2026. Segundo Capitão, o presidente nacional do partido, Antônio Rueda, já teria descartado qualquer conjuntura nesse sentido. 

“Antônio Rueda recebeu a proposta do Camilo, do Evandro Leitão e do Elmano. Os três foram lá falar com o Rueda dizer que queriam o Moses como candidato a senador e ele disse: ‘Não, porque eu estou no projeto de oposição ao PT’. Mais claro do que isso, só se vocês perguntarem ao próprio Antônio Rueda, que ele vai repetir o que eu estou falando aqui para vocês. Não adianta se criar uma expectativa de algo que não vai acontecer”
Capitão Wagner
Presidente do União Brasil no Ceará

DATA PARA FILIAÇÃO DE ROBERTO

Outra pauta do encontro foi a filiação de Roberto Cláudio ao União Brasil. O ex-prefeito anunciou a ida para a legenda em junho deste ano, mas até agora o processo ainda não foi oficializado. 

Segundo Roberto, a formalização ainda não ocorreu por questões de agenda das presenças esperadas para o evento, como o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) e Antônio Rueda. O ex-prefeito espera reunir as lideranças do grupo ainda setembro, mas a data não está fechada. 

“Não é fácil a gente conseguir coincidir as agendas, ainda mais com Brasília pegando fogo aí com tanta agenda e muita gente estando envolvida com essas agendas que a gente quer que esteja presente aqui para para esse ato. Então, tá faltando assim um pequeno detalhe, a gente quer que aconteça agora em setembro”, salientou Roberto Cláudio. 

