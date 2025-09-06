Elmano pede união da base para derrotar a direita em 2026: 'Vamos dar uma surra de votos'

O governador Elmano de Freitas defendeu uma união entre partidos da base governista para derrotar a direita nas eleições de 2026 no Ceará. O petista deve se candidatar à reeleição.

A declaração foi concedida no 17º encontro estadual do PT, realizado neste sábado (6).

Elmano lembrou da vitória de Evandro Leitão (PT) para a prefeitura de Fortaleza nas eleições de 2024, desbancando a candidatura de André Fernandes, que recebeu o apoio de diversos candidatos do primeiro turno.

“Nós derrotamos eles em Fortaleza em 2024 e vamos dar uma surra de votos em 2026”, disse.

O governador criticou políticos que se dizem do campo progressista e apoiaram candidatos ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

“Eu jamais imaginei que alguém que se diz do campo progressista, que tem a coragem de se dizer de esquerda, teria coragem de se abraçar com o fascismo”, disse.

Elmano defendeu também uma união ampla de partidos, até com uma parte da direita, para a possível candidatura do presidente Lula à reeleição. O governador afirmou que a real disputa será contra o bolsonarismo.

Em seu discurso, Elmano também teceu elogios ao deputado federal e líder do governo Lula na Câmara dos deputados, José Guimarães, um possível nome do partido para a disputa ao Senado em 2026.

“A eleição do Senado de 2026 é muito importante para o presidente Lula. E nós vamos disputar a eleição do Ceará, mas a prioridade um para esse partido há de ser a eleição do presidente Lula e a estabilidade política do governo de Lula”, ponderou.

REUNIÃO DO DIRETÓRIO DO PT

O encontro estadual do PT consolidou a posse dos eleitos no Processo de Eleição Direta (PED) e também definiu os novos presidentes municipais, estaduais e nacional da sigla.

No encontro, os membros do PT definem a tese do novo diretório, oficializando as diretrizes do partido com a eleição de 2026 no radar.

Três delas já estão adiantadas: a reeleição de Elmano como governador, o lançamento do deputado federal cearense José Guimarães como candidato ao Senado e a união das correntes partidárias petistas após o PED.