Elmano pede união da base para derrotar a direita em 2026: 'Vamos dar uma surra de votos'

Governador defendeu união ampla de partidos, incluindo até parte da direita

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
PontoPoder
Foto do governador do Ceará, Elmano de Freitas, em reunião do diretório do PT
Legenda: Elmano de Freitas (PT) defendeu união ampla para derrotar o bolsonarismo nas eleições de 2026
Foto: Thiago Gadelha

O governador Elmano de Freitas defendeu uma união entre partidos da base governista para derrotar a direita nas eleições de 2026 no Ceará. O petista deve se candidatar à reeleição.

A declaração foi concedida no 17º encontro estadual do PT, realizado neste sábado (6). 

Elmano lembrou da vitória de Evandro Leitão (PT) para a prefeitura de Fortaleza nas eleições de 2024, desbancando a candidatura de André Fernandes, que recebeu o apoio de diversos candidatos do primeiro turno. 

“Nós derrotamos eles em Fortaleza em 2024 e vamos dar uma surra de votos em 2026”, disse. 

O governador criticou políticos que se dizem do campo progressista e apoiaram candidatos ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro

“Eu jamais imaginei que alguém que se diz do campo progressista, que tem a coragem de se dizer de esquerda, teria coragem de se abraçar com o fascismo”, disse.

Elmano defendeu também uma união ampla de partidos, até com uma parte da direita, para a possível candidatura do presidente Lula à reeleição. O governador afirmou que a real disputa será contra o bolsonarismo.

Em seu discurso, Elmano também teceu elogios ao deputado federal e líder do governo Lula na Câmara dos deputados, José Guimarães, um possível nome do partido para a disputa ao Senado em 2026. 

“A eleição do Senado de 2026 é muito importante para o presidente Lula. E nós vamos disputar a eleição do Ceará, mas a prioridade um para esse partido há de ser a eleição do presidente Lula e a estabilidade política do governo de Lula”, ponderou. 

REUNIÃO DO DIRETÓRIO DO PT

O encontro estadual do PT consolidou a posse dos eleitos no Processo de Eleição Direta (PED) e também definiu os novos presidentes municipais, estaduais e nacional da sigla.

No encontro, os membros do PT definem a tese do novo diretório, oficializando as diretrizes do partido com a eleição de 2026 no radar.

Três delas já estão adiantadas: a reeleição de Elmano como governador, o lançamento do deputado federal cearense José Guimarães como candidato ao Senado e a união das correntes partidárias petistas após o PED.

