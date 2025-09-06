Diário do Nordeste
Encontro do PT Ceará pauta reeleição de Elmano, candidatura ao Senado e união após eleição interna

Presidente do partido também voltou a mencionar que vaga de vice-governador em 2026 está em aberto

Foto que contém o governador Elmano de Freitas em discurso no encontro estadual do PT Ceará
Legenda: 17º encontro estadual do PT Ceará visa elencar as pautas de olho em 2026
Foto: Thiago Gadelha

Neste sábado (6), em um hotel em Fortaleza, filiados cearenses do Partido dos Trabalhadores (PT) se reuniram no 17º encontro estadual da legenda, consolidando a posse dos eleitos no Processo de Eleição Direta (PED), realizado em julho. O pleito definiu os novos presidentes municipais, estaduais e nacional da sigla, além de montar os diretórios.

No encontro, os membros do PT definem a tese do novo diretório, oficializando as diretrizes do partido com a eleição de 2026 no radar.

Três delas já estão adiantadas: a reeleição de Elmano de Freitas (PT) como governador, o lançamento do deputado federal cearense José Guimarães como candidato ao Senado e a união das correntes partidárias petistas após o PED.

Dentre os principais presentes, compareceram ao encontro, além de Elmano, o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão e sete deputados estaduais do partido. José Guimarães participou de forma virtual, e Luizianne Lins está em missão humanitária para a Faixa de Gaza.

Representatividade no Ceará e Brasília

O presidente do PT Ceará, Antônio Filho, o Conin, comentou sobre os objetivos da legenda tanto a nível estadual quanto nacional. A prioridade máxima é a reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva para um quarto mandato na Presidência da República.

Apesar disso, nas prioridades estaduais, estão a continuidade da ampliação da bancada de deputados, seja na Assembleia Legislativa ou na Câmara, em Brasília, mas também lançar um nome próprio para a pré-candidatura ao Senado Federal, que será o de José Guimarães. 

O PT está legitimado pelos cearenses para exercer protagonismo na política do Ceará. Nossas prioridades são a reeleição de Elmano de Freitas, ampliar nossa bancada na Assembleia, na Câmara, e a demanda do PT de estar na chapa do Senado. Achamos que é possível ao PT fortalecer ainda mais nesse período".
Presidente do PT Ceará

Vale lembrar que o PT já tem uma das três vagas do Ceará no Senado Federal, atualmente ocupada por Augusta Brito, suplente que assumiu após a licença de Camilo Santana para assumir o Ministério da Educação.

As outras duas pertencem a Cid Gomes (PSB) e Eduardo Girão (Novo), cujos mandatos acabam em 2026. 

"Temos muitos bons nomes", afirma Elmano sobre candidatos ao Senado

Desde 2015, o Ceará é comandado pelo PT, por duas vezes com Camilo Santana, com um breve intervalo em 2022 durante a gestão de Izolda Cela (hoje no PSB, à época no PDT). 

No encontro, o governador defendeu que seja o candidato da chapa mais uma vez, mas ressaltou que existe "um arco de alianças para construir", que é "formado por muitos partidos".

"Nesse arco, vamos decidir a chapa majoritária, o partido tem interesse em um nome para o Senado. Vamos discutir isso com os aliados, faz parte do processo. Os outros aliados têm apresentado nomes", disse Elmano.

Outras possíveis candidaturas também são analisadas, como Moses Rodrigues (União Brasil) pela Federação União Progressista, Chiquinho Feitosa pelo Republicanos e Eunício Oliveira pelo MDB, algo que o governador do Estado enxerga como "natural".

"Acho que isso é um bom problema. Problema ruim é a oposição que fica discutindo que não tem nome. Temos muitos nomes e nomes bons para discutir. A gente acredita também que o PSD vai querer ter participação na chapa majoritária, eles já nos anunciaram", exclamou.

'Unidade interna'

O processo cearense do PED ficou marcado por trocas de farpas e conflitos envolvendo os filiados dos três campos majoritários atuais do partido (popular, democrático e de esquerda). Para o prefeito de Fortaleza, isso faz parte do processo natural eleitoral, mas já superada as questões, é importante fortalecer a sigla de olho em 2026.

"É mais do que natural fazer essa discussão interna, de ter segmentos que apresentem nomes, mas o mais importante é a unidade existente atualmente no partido, para que a gente possa, através dessa unidade, nos fortalecer juntamente com os nossos aliados", considerou Evandro.

O deputado estadual Acrísio Sena reiterou que "o encontro sela uma grande unidade interna do PT", e assim como Evandro, acha justificável e aceitável correntes distintas de pensamentos organizadas em torno de uma mesma legenda, e que o foco agora é nas prioridades eleitorais do ano que vem.

"Construímos uma tese bastante unificada tendo como centro o debate nacional em torno do projeto (de reeleição) do Lula, vem para o Ceará com Elmano, e com o desafio de formar novos militantes, trazer prioritariamente a juventude para o partido, fazendo o reencontro com as bases do campo e da cidade", observou o parlamentar.

