PT Ceará reelege Conin como presidente do partido; veja o que significa a vitória do petista

O atual presidente do PT Ceará, Antônio Filho, o Conin, foi reeleito para o cargo nesse domingo (6). O petista conquistou uma ampla vantagem sobre a única adversária, a vereadora de Fortaleza Adriana Almeida. Com 98% das urnas apuradas nesta segunda-feira (7), o atual presidente obteve 44.899 votos, o equivalente a 90,5%. Já a concorrente recebeu 4.713, uma fatia de 9,5% dos votos válidos.

O pleito eleitoral interno da sigla ocorre em todo o Brasil. O mecanismo, chamado de Processo de Eleição Direta (PED), define os novos presidentes municipais, estaduais e nacional da sigla, além de montar os diretórios.

QUEM É O NOVO PRESIDENTE DO PT CEARÁ?

Conin é ligado ao deputado federal e líder do Governo Lula na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT), e representa a corrente Campo Democrático. Sua recondução, no entanto, foi uma solução costurada com outras alas petistas, incluindo os aliados mais fiéis ao ministro Camilo Santana, ao governador Elmano de Freitas e ao prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão.

O presidente reeleito do PT Ceará é advogado especialista em Direito Público e Administração Pública. Ele montou sua base de militância na sigla inicialmente no município de Acopiara.

Veja também PontoPoder PT Fortaleza elege Antônio Carlos como presidente; conheça o novo comandante do partido Inácio Aguiar Acordo entre Camilo, Elmano e Guimarães vai manter Conin na presidência do PT no Estado

Na cidade, ele atuou como procurador-geral, função que também exerceu em Cariús, Cascavel e no Consórcio de Saúde Pública de Canindé.

Foi assessor de Planejamento em Acopiara e Cascavel, além de assessor parlamentar na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) e na Câmara dos Deputados.

Em janeiro de 2019, assumiu a presidência estadual do PT após a renúncia de De Assis Dinis (PT) para, à época, comandar a Secretaria de Desenvolvimento Agrário (SDA), e a saída do então presidente interino e deputado estadual Moisés Braz, que foi se dedicar ao mandato legislativo.

Desde então, Conin conduziu a sigla em duas eleições municipais e uma geral. Ao longo desse período, o PT ampliou sua força no Ceará, chegando ao segundo maior número de prefeituras do Estado, retomando o comando da Capital e seguindo na liderança do Governo do Ceará. O petista também foi secretário da Regional I na gestão do prefeito Evandro Leitão.

IMPACTOS DA VITÓRIA DE CONIN

A vitória de Conin consolida uma composição interna no PT incluindo Guimarães, Camilo e Elmano.

No caso do governador, ele deve disputar a reeleição para o Executivo estadual mantendo influência sobre o comando estadual da legenda. Guimarães também fortalece sua liderança em um momento crucial, quando trava uma acirrada disputa para se viabilizar como candidato ao Senado.

Já a deputada federal Luizianne Lins, uma das principais fiadoras do nome de Adriana Almeida, acumula mais uma derrota interna no partido, isolando-se dentro da legenda. Nos últimos anos, a parlamentar têm tornado pública sua insatisfação com os rumos do PT no Ceará e em Fortaleza.

'DIÁLOGO'

O presidente reeleito falou que o resultado das urnas foi uma consequência do diálogo e respeito com os filiados da legenda no Ceará.

“Essa vitória é fruto de uma campanha feita com diálogo, respeito e muita presença nos diretórios municipais. Agora é hora de unir todas as forças do nosso partido, respeitando a diversidade de opiniões, para fortalecer ainda mais o PT nos municípios. Vamos construir com unidade um projeto vitorioso para o Ceará e para o Brasil em 2026”, declarou.

Conin também falou sobre a participação da base no pleito interno petista. “Tivemos o maior PED da nossa história, com mais de 52 mil companheiros e companheiras indo às urnas para decidir os rumos do partido. Isso mostra que o PT está vivo, presente nos municípios e preparado para os grandes desafios que virão”, afirmou Conin.