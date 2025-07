PT Fortaleza elege Antônio Carlos como presidente; conheça o novo comandante do partido

O Partido dos Trabalhadores (PT) elegeu, no domingo (6), o ex-deputado estadual Antônio Carlos como novo presidente da legenda em Fortaleza pelos próximos quatro anos. O pleito eleitoral interno da sigla ocorreu em todo o Brasil. O mecanismo, chamado de Processo de Eleição Direta (PED), define os novos presidentes municipais, estaduais e nacional da sigla, além de montar os diretórios. O resultado foi divulgado nesta segunda-feira (7).

Em Fortaleza, Antônio Carlos somou 6.088 votos, o equivalente a 77,9% de votos. Em segundo lugar, ficou a vereadora Mari Lacerda, com 1.499 votos (19,2%), por fim, o professor Eudes Baima, com 219 votos (2,8%).

No total, 8.633 filiados compareceram aos 16 locais de votação espalhados pela capital cearense, o que foi um recorde no processo eleitoral interno do PT até aqui. A apuração dos resultados foi realizada na sede do PT Fortaleza e encerrada no início da manhã desta segunda-feira (7).

“O PT encerra o seu Processo de Eleições Diretas 2025 reafirmando seus ideais democráticos e demonstrando sua força na construção de um projeto para enfrentar e derrotar a extrema-direita nas eleições de 2026, em Fortaleza e em todo o Brasil", disse o atual presidente do PT Fortaleza, deputado estadual Guilherme Sampaio. "Muito sucesso ao companheiro Antônio Carlos , eleito em primeiro turno para ser o novo presidente do PT Fortaleza. Viva a democracia interna do PT!"

A posse das novas direções municipais e zonais deve ocorrer até 14 de setembro de 2025.

Quem é o novo presidente do PT Fortaleza?

Antônio Carlos iniciou na militância por meio dos movimentos estudantis, durante a redemocratização, quando também se filiou ao PT. Na sigla, já foi dirigente tanto municipal quanto estadual.

Veja também PontoPoder Como a organização interna do PT deve influenciar na definição de candidatura em Fortaleza em 2024

O novo presidente da sigla exerceu um mandato como deputado estadual no Ceará entre 2011 e 2014. Ele também foi secretário, ouvidor e assessor de gabinete da deputada federal Luizianne Lins (PT), à época em que ela foi prefeita de Fortaleza.

Atualmente, Antônio Carlos é secretário Executivo da Articulação Política do Governo Elmano de Freitas.

Nas eleições internas do PT, o político carregou a bandeira do Campo Popular, corrente interna ligada ao prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, ao governador Elmano de Freitas e ao ministro Camilo Santana. Para a disputa em Fortaleza, o grupo fez uma aliança com a corrente comandada pelo deputado federal e líder do Governo, José Guimarães, garantindo uma vitória com folga na disputa.

O arco de aliança interno também dá sinais de como o partido deve se organizar para as eleições do próximo ano, já que fortalece a influência dessas lideranças na Capital e no Estado.

No caso de Elmano, ele deve disputar a reeleição para o Executivo estadual tendo um aliado próximo no comando do PT Fortaleza. Guimarães também fortalece sua liderança em um momento crucial, quando trava uma acirrada disputa para se viabilizar como candidato ao Senado.

DIRETÓRIO MUNICIPAL

A eleição interna do PT também definiu a formação do diretório municipal. Neste caso, o pleito é proporcional, portanto, cada chapa conquista as cadeiras equivalentes aos votos acumulados nas urnas.