Eleição interna vai revelar maior influência de Elmano e Camilo na máquina partidária do Ceará

O Partido dos Trabalhadores (PT) do Ceará passa por um processo de mudança na correlação de forças entre suas correntes internas. Neste domingo (6), durante o Processo de Eleições Diretas (PED), a legenda inicia uma transição silenciosa, mas profunda, com potencial para redesenhar o peso político dos grupos. A ascensão do chamado Campo Popular, formado por aliados do governador Elmano de Freitas e do ministro Camilo Santana, marca o surgimento de uma corrente com peso político e governamental, em um movimento que confirma internamente, o peso dos dois líderes estaduais.

Historicamente, a hegemonia do partido no estado pertence ao Campo Democrático, liderado pelo deputado José Guimarães, figura central da articulação petista nacional como líder do governo Lula na Câmara. Com uma base sólida nos diretórios do interior, esse grupo controla a estrutura estadual e mantém, por ora, a presidência com Antônio Conin. Em Fortaleza, já houve um domínio do Campo de Esquerda, vinculado à deputada Luizianne Lins, ex-prefeita da Capital e uma das lideranças mais votadas do partido.

Desde março, no entanto, a movimentação de aliados de Elmano e Camilo resultou na consolidação do Campo Popular, que não só busca protagonismo como também almeja representar uma nova cara do partido. A presença de nomes próximos de Camilo e Elmano mostra a musculatura política do grupo. Prefeitos, vereadores e novas lideranças também engrossam as fileiras dessa articulação que tem como eixo a aproximação com a base do atual governo estadual.

Veja também PontoPoder Luizianne critica onda de filiações e diz não saber 'que PT vai sair das urnas' após PED no Ceará

Acordos buscam selar uma partilha de poder

No acordo para o PED, o Campo Popular selou uma aliança com o Campo Democrático em torno da reeleição de Antônio Conin ao diretório estadual. Os grupos vão dividir também os cargos do Diretório, em uma composição que acaba forçando o Campo Democrático a não ter mais a hegemonia estadual. Já o Campo de Esquerda, tradicional em Fortaleza, se movimenta com menor fôlego, embora resistindo aos acordos para uma composição.

Na Capital, o acordo se repetiu e Antônio Carlos, ex-deputado estadual, representante do Campo Popular, deve ser eleito com facilidade, em parceria com os aliados de Guimarães.

A disputa vai além das urnas internas. Nos bastidores, os embates entre as correntes têm como pano de fundo o poder de controlar a máquina partidária nos anos eleitorais de 2026, quando Elmano busca a reeleição, e em 2028, na próxima eleição municipal. Desde 2022, o PT tem recebido novas lideranças – de capital e interior – que se movimentam de forma pragmática, mudando o xadrez interno.

Com um governo estadual sob comando petista e a Educação nacional liderada por Camilo Santana, o peso institucional da nova corrente é visível. A eleição deste domingo pode não romper de imediato com a tradição de forças do partido, mas inaugura uma partilha mais equilibrada de poder.

Ao que tudo indica, o PT do Ceará caminha para uma dualidade interna mais organizada.