Conin é exonerado da Regional 1 e fica 'livre' para campanha de reeleição ao comando do PT Ceará

O presidente do diretório estadual do Partido dos Trabalhadores (PT) no Ceará, Antonio Alves Filho, o Conin, deixou o comando da Secretaria Executiva Regional 1 (SER 1) na prefeitura de Fortaleza. O ato do Gabinete com a exoneração foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM) de terça-feira (20).

Segundo o dirigente, a saída do órgão municipal, onde estava lotado desde o início da gestão, se deve à participação no Processo de Eleição Direta (PED) do PT, em que irá buscar uma recondução ao posto.

“Vou rodar o estado, visitar os diretórios municipais, não dá para fazer isso só nos finais de semana. Preferi [sair], para ficar liberado”, frisou o político em conversa com o Diário do Nordeste, na tarde desta quarta-feira (21).

Disputa no PT

A eleição que escolherá quem vai liderar o diretório estadual petista pelos próximos quatro anos — e no decorrer das eleições de 2026 e 2028 — ocorrerá no próximo dia 6 de julho.

Conforme foi publicizado, além de Conin, representando o Campo Democrático, foi colocada a candidatura da vereadora de Fortaleza e integrante do Campo de Esquerda, Adriana Almeida (PT). Poderão votar no pleito todos os partidários que se filiaram até 28 de fevereiro.

Vencer a eleição para presidir o PT Ceará, por exemplo, significa comandar o partido na definição de chapa para o Governo do Estado e para o Senado Federal. Ainda ficará a cargo da direção estadual a definição de chapas para a Assembleia Legislativa e para a Câmara dos Deputados, além da articulação da campanha presidencial no Ceará.

Novo secretário da SER 1

Para substituir Conin, na Regional 1, foi nomeado o atual secretário de Juventude do PT Ceará, Francisco Carlos de Melo. O ato que oficializou a designação dele para a pasta também foi publicado nesta terça.

Francisco Carlos atuava como Secretário Executivo de Juventude do Município, segundo na hierarquia da pasta comandada pelo vereador licenciado Júlio Brizzi (PT), desde janeiro, e já foi chefe de gabinete de outro líder do partido, o deputado federal José Guimarães (PT).