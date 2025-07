'Matemática da traição' de Cid Gomes gera especulações nos bastidores da política cearense

Durante a coletiva em que saiu em defesa do deputado federal Júnior Mano (PSB), implicado em investigações sobre desvios de emendas, o senador Cid Gomes (PSB) lançou uma afirmação que chamou atenção nos bastidores da política cearense.

Ele disse já ter convivido com cerca de cinco mil pessoas na política e que, entre todas, só se enganou com cinco. Três ele nomeou, ligadas a administrações municipais do interior. As outras duas, onde mora o enigma, Cid preferiu não revelar, limitando-se a dizer que seriam "recentes".